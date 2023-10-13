मैं अपने परिवार की रसोई में बेकिंग करते हुए बड़ा हुआ हूं। जब मैंने चलना ही सीखा था, मेरे हाथ में व्हिस्क रहता था। ब्रेड बनाना हमेशा से मेरी इतालवी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जब मैं छोटा था, तो ब्रेड, अनाज और मेरे पसंदीदा पास्ता जैसे खाद्य पदार्थ खाने के बाद मेरा पेट वास्तव में फूल जाता था और मैं असहज हो जाता था। मैं अक्सर कमजोरी महसूस करता था और खाने में परेशानी होती थी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती थी।

मेरा विकास मेरे भाई-बहनों जितनी तेजी से नहीं हो रहा था। मेरे माता-पिता ने देखा कि मैं अपने विकास के अधिकांश लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा था और मुझे वजन बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी। हमने अपने बाल रोग चिकित्सक से बात की और उन्होंने कुछ परीक्षण किए। मुझे एनीमिया था, खून की कमी, प्रोटीन का स्तर कम और कई विटामिन की कमी थी। इन लक्षणों, और मेरे पारिवारिक इतिहास के आधार पर, उन्होंने मुझमें सीलिएक रोग का निदान किया।