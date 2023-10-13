छिपी हुई विकलांगता: सीलिएक रोग
मैं अपने परिवार की रसोई में बेकिंग करते हुए बड़ा हुआ हूं। जब मैंने चलना ही सीखा था, मेरे हाथ में व्हिस्क रहता था। ब्रेड बनाना हमेशा से मेरी इतालवी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जब मैं छोटा था, तो ब्रेड, अनाज और मेरे पसंदीदा पास्ता जैसे खाद्य पदार्थ खाने के बाद मेरा पेट वास्तव में फूल जाता था और मैं असहज हो जाता था। मैं अक्सर कमजोरी महसूस करता था और खाने में परेशानी होती थी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती थी।
मेरा विकास मेरे भाई-बहनों जितनी तेजी से नहीं हो रहा था। मेरे माता-पिता ने देखा कि मैं अपने विकास के अधिकांश लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा था और मुझे वजन बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी। हमने अपने बाल रोग चिकित्सक से बात की और उन्होंने कुछ परीक्षण किए। मुझे एनीमिया था, खून की कमी, प्रोटीन का स्तर कम और कई विटामिन की कमी थी। इन लक्षणों, और मेरे पारिवारिक इतिहास के आधार पर, उन्होंने मुझमें सीलिएक रोग का निदान किया।
सीलिएक रोग ग्लूटेन के प्रति आनुवंशिक असहनशीलता है, जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इस असहनशीलता से अपावशोषण हो सकता है, जिससे मेरे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलना मुश्किल हो जाता है। अपने लक्षणों का इलाज करने के लिए, मैं ग्लूटेन-मुक्त आहार का पालन करता हूं। चूंकि बहुत सारे खाद्य उत्पादों में ग्लूटेन का उपयोग किया जाता है, इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने के प्रति सावधान रहता हूं कि मैं जो खा रहा हूं वह मुझे बीमार न कर दे। सौभाग्य से, मेरा परिवार बहुत सहयोगी है। हमारी पेंट्री में आटे के विकल्प और अन्य उत्पाद भरे हुए हैं जिनसे लक्षण नहीं होंगे। मुझे अब भी बेकिंग पसंद है और मैं एक दिन ग्लूटेन-मुक्त बेकरी खोलने के बारे में योजना बना रहा हूं।
