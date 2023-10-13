जब मुझे बाइपोलर विकार का पता चला, तो मैं टूटने की कगार पर था। वास्तव में मेरे पास कभी भी यह बताने के लिए शब्द नहीं थे कि क्या हो रहा था। मेरे कई साथियों को समझ नहीं आया। कुछ दिन तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया के सबसे उचाईं पर हूं। मैं पूरी रात जागकर अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ की योजनाएं बनाता, मुश्किल से सोता और अपने बढ़ते विचारों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता।

लेकिन फिर मैं कई सप्ताह तक निराश महसूस करता। मैं अपनी कक्षाओं और विद्यार्थियों में रुचि खो देता। मेरी थकान बहुत ज्यादा हो जाती थी। मैं बहुत ज्यादा सोता था। और मुझे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती। बाइपोलर विकार एक मनोदशा संबंधी विकार है जिसमें मनोदशा विकारों के दो चरम या ध्रुव शामिल होते हैं—मैनिया और डिप्रेशन। इसे आनुवंशिक माना जाता है।