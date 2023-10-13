छिपी हुई विकलांगता: द्विध्रुवी (बाइपोलर) विकार
जब मुझे बाइपोलर विकार का पता चला, तो मैं टूटने की कगार पर था। वास्तव में मेरे पास कभी भी यह बताने के लिए शब्द नहीं थे कि क्या हो रहा था। मेरे कई साथियों को समझ नहीं आया। कुछ दिन तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया के सबसे उचाईं पर हूं। मैं पूरी रात जागकर अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ की योजनाएं बनाता, मुश्किल से सोता और अपने बढ़ते विचारों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता।
लेकिन फिर मैं कई सप्ताह तक निराश महसूस करता। मैं अपनी कक्षाओं और विद्यार्थियों में रुचि खो देता। मेरी थकान बहुत ज्यादा हो जाती थी। मैं बहुत ज्यादा सोता था। और मुझे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती। बाइपोलर विकार एक मनोदशा संबंधी विकार है जिसमें मनोदशा विकारों के दो चरम या ध्रुव शामिल होते हैं—मैनिया और डिप्रेशन। इसे आनुवंशिक माना जाता है।
इतिहास का शिक्षक होने के नाते, अपने परिवार का इतिहास जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। कुछ खोजबीन के बाद, मुझे पता चला कि मेरी स्वर्गीय दादी में भी बाइपोलर विकार का निदान किया गया था। अब, मैं अपने विकार के लक्षणों को बेहतर ढंग से पहचान पाता हूं और उनसे बच सकता हूं जो इसे शुरू कर सकते हैं। मेरा परिवार भी मेरे इलाज में सक्रिय रूप से शामिल है और उनकी सहायता मिलना ही सब कुछ है।
