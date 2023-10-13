पिछले साल, मेरे पति एंड्रयू और मैंने अपनी शादी की 30वीं सालगिरह मनाई। कुछ महीने बाद, एंड्रयू को आघात हुआ। आघात के बाद, एंड्रयू के डॉक्टर ने उनके बोलने के तरीके का मूल्यांकन किया और कुछ इमेजिंग परीक्षण किए। परिणामों से पुष्टि हुई कि उनके आघात ने उनके मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है और उनमें अफ़ेसिया का निदान किया गया।

मौखिक या लिखित भाषा को व्यक्त करने या समझने की क्षमता की आंशिक या पूर्ण हानि को अफ़ेसिया कहते हैं। एंड्रयू अपनी बात कह नहीं पाता, इसी वजह से वह बहुत परेशान रहता है। वह शब्दों के अर्थ समझता है और जानता है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन उसके लिए सही शब्द ढूंढना वाकई चुनौतीपूर्ण है। जब वह बोलते है, तो उसके शब्द धीरे-धीरे और बड़े प्रयास से बाहर निकलते हैं।