कई दशकों तक, मैंने प्रसिद्ध रेस्तरां में किचन का नेतृत्व किया है। एक वीगन शेफ़ होना चुनौतीपूर्ण और तेज़-रफ़्तार वाला होता है, लेकिन मुझे इसका रोमांच पसंद है। समय बीतने के साथ जब मैं अपने 60 के दशक में पहुंचा, तो मैंने महसूस किया कि मैं सामान्य से ज़्यादा थका हुआ रहने लगा हूं। मैं ज़्यादा चिड़चिड़ा और उदास महसूस करने लगा। मेरे हाथों और पैरों में झुनझुनी होने लगी, जिससे सब्जी काटना और खाने की तैयारी करना मुश्किल हो गया। कुछ समय तक अपने लक्षणों को नज़रअंदाज़ करने के बाद, मैंने देखा कि यह झुनझुनी मेरे पैरों में संवेदना की कमी में बदल गई। मैं अपने डॉक्टर के पास गया। और रक्त की कुछ जांचों के बाद, मुझमें विटामिन B12 की गंभीर डेफ़िशिएंसी के कारण हुए एनीमिया का निदान हुआ।