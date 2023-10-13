छिपी हुई विकलांगता: एनीमिया
कई दशकों तक, मैंने प्रसिद्ध रेस्तरां में किचन का नेतृत्व किया है। एक वीगन शेफ़ होना चुनौतीपूर्ण और तेज़-रफ़्तार वाला होता है, लेकिन मुझे इसका रोमांच पसंद है। समय बीतने के साथ जब मैं अपने 60 के दशक में पहुंचा, तो मैंने महसूस किया कि मैं सामान्य से ज़्यादा थका हुआ रहने लगा हूं। मैं ज़्यादा चिड़चिड़ा और उदास महसूस करने लगा। मेरे हाथों और पैरों में झुनझुनी होने लगी, जिससे सब्जी काटना और खाने की तैयारी करना मुश्किल हो गया। कुछ समय तक अपने लक्षणों को नज़रअंदाज़ करने के बाद, मैंने देखा कि यह झुनझुनी मेरे पैरों में संवेदना की कमी में बदल गई। मैं अपने डॉक्टर के पास गया। और रक्त की कुछ जांचों के बाद, मुझमें विटामिन B12 की गंभीर डेफ़िशिएंसी के कारण हुए एनीमिया का निदान हुआ।
एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने के कारण होती है। यह अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हो सकती है, जब बहुत ज़्यादा लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, या जब शरीर पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, जैसा कि मेरे मामले में हुआ। एनीमिया का निदान होने से, खाना पकाने के मेरे तरीके में बदलाव आया है। चूंकि विटामिन B12 पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में होता है, इसलिए मैं अपने आहार में B12 की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ शामिल करता हूं। और मैं B12 सप्लीमेंट भी लेता हूं। मैंने अपने रेस्तरां के मेनू में कुछ व्यंजन भी बदल दिए हैं।
