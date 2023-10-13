मेरी माँ, रोज़, चार बच्चों की 78 वर्षीय दादी हैं। उनको परिवार के साथ समय बिताना पसंद है और माँ का साल का पसंदीदा समय छुट्टियां है। अपने बेहतरीन दिनों में, वे एक अद्भुत कहानीकार थीं और अक्सर हमें उन लोगों के बारे में सबसे मजेदार किस्से सुनाती थीं जिनसे वे मिली थीं और जिन स्थानों पर वे गई थीं।

कुछ साल पहले, मैंने देखा कि मेरी माँ चीज़ें इधर-उधर रख देती थीं, अपॉइंटमेंट भूल जाती थीं और बार-बार एक ही सवाल पूछती थीं। वह उन लोगों के चेहरे भूल जाती थी जिनसे वह मिली थी और उसे नाम याद रखने में कठिनाई होती थी। पहले तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन धीरे-धीरे उनकी याददाश्त संबंधी समस्याएं बढ़ती गईं। हमारे परिवार को चिंता होने लगी थी, इसलिए हम उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए जहां हमने कुछ लक्षणों के बारे में बात की जो हम देख रहे थे।

फिर उन्होंने एक मानसिक स्थिति परीक्षण कराया, जिसका उपयोग डॉक्टर डिमेंशिया का निदान करने के लिए करते थे, साथ ही रक्त परीक्षण और न्यूरोलॉजिक जांच, एक CT स्कैन और एक MRI भी किया। एक बार जब डॉक्टरों ने कुछ अन्य मस्तिष्क विकारों से इनकार कर दिया, तो मेरी माँ में अल्जाइमर रोग का निदान दिया गया। यह स्मृति, सोच, निर्णय और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है।