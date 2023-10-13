कार्डियाक कैथीटेराइजेशन एक सुरक्षित, सामान्य और महत्वपूर्ण निदान उपकरण है, जिसका उपयोग आपका डॉक्टर यह देखने के लिए कर सकता है कि आपका हृदय कितनी अच्छी तरह पंप कर रहा है और कुछ हृदय विकारों की पहचान और उपचार में मदद के लिए कर सकता है, जैसे कि संकरी या अवरुद्ध कोरोनरी धमनियां, जो हृदय को स्वयं रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं।

यह प्रक्रिया अस्पताल में की जाती है और इसमें कैथेटर नामक एक लचीली प्लास्टिक ट्यूब डाली जाती है।

डॉक्टर कैथेटर को या तो आपकी कमर के पास स्थित फेमोरल धमनी से या आपकी कलाई में मौजूद रेडियल धमनी से डाल सकते हैं।

वे उस स्थान को सुन्न करने के लिए एक स्थानीय एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं, जहां कैथेटर डाला जाएगा।

डॉक्टर त्वचा के सुन्न किए गए भाग के माध्यम से एक विशेष पंचर सुई को धमनी में डालते हैं।

फिर वे एक और ट्यूब, जिसे शीथ कहा जाता है को धमनी में डालते हैं।

डॉक्टर कैथेटर को शीथ के माध्यम से, एक तार की सहायता से, धमनी में और फिर आपके हृदय में वीडियो स्क्रीन की मदद से डालते हैं।

जब कैथेटर कोरोनरी धमनियों तक पहुंचता है, तो डॉक्टर कैथेटर के माध्यम से एक कंट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट करते हैं, जिससे वे आपके हृदय की धमनियों को देख सकते हैं।

अगर कोई रुकावट पाई जाती है, तो डॉक्टर कैथेटर पर लगे एक बलून का उपयोग करके उसे साफ़ कर सकते हैं।

रुकावट साफ़ होने के बाद, डॉक्टर कैथेटर और बलून को हटा देते हैं।