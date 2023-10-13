मुख्य सामग्री पर जाएं
मासिक धर्म चक्र की समस्याओं के लिए चिकित्सा स्थितियों को समझना*

शब्द

विवरण

अमेनोरिया (Amenorrhea)

कोई मासिक धर्म नहीं

प्राइमरी अमेनोरिया

मासिक धर्म जो शुरू हुआ और बंद हो गया

सेकेंडरी अमेनोरिया

ओलिगोमेनोरिया

ओलिगोमेनोरिया

पॉलिमेनोरिया

असामान्य रूप से लगातार मासिक धर्म

डिसमेनोरिया (Dysmenorrhea)

मासिक धर्म में ऐंठन या दर्दनाक मासिक धर्म

हाइपोमेनोरिया (Hypomenorrhea)

असामान्य रूप से हल्का मासिक धर्म

मेनोरिया (मासिक धर्म का खून का भारी रिसाव, जिसे हाइपरमेनोरिया भी कहा जाता है)

असामान्य रूप से लंबा और/या ज़्यादा मासिक धर्म

मेट्रोरिया (अंतरमासिक रक्तस्राव)

ब्लीडिंग जो मासिक धर्म के बीच बार-बार और अनियमित रूप से होती है

मेनोमेट्रोरहाजीया (Menometrorrhagia)

मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग और मासिक धर्म के बीच बार-बार और अनियमित रूप से होने वाला ब्लीडिंग

प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS)

मासिक धर्म शुरू होने से पहले होने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण

प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर

गंभीर मनोवैज्ञानिक लक्षण जो मासिक धर्म शुरू होने से पहले होते हैं, मासिक धर्म शुरू होने पर या उसके तुरंत बाद समाप्त हो जाते हैं, और दैनिक गतिविधियों और/या संबंधों में बाधा डालते हैं

पोस्टमेनोपॉज़ल ब्लीडिंग

रजोनिवृत्ति के बाद होने वाली ब्लीडिंग

* शब्दों को उनके घटकों में तोड़ने से उन्हें समझने में मदद मिलती है: a = no; dys = painful (or abnormal); hypo = deficient (or below normal); men = month; metro = uterus; oligo = few or scanty; poly = many or much; post = after; pre = before; rhagia = to burst forth; rhea = flow.

