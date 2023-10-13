* शब्दों को उनके घटकों में तोड़ने से उन्हें समझने में मदद मिलती है: a = no; dys = painful (or abnormal); hypo = deficient (or below normal); men = month; metro = uterus; oligo = few or scanty; poly = many or much; post = after; pre = before; rhagia = to burst forth; rhea = flow.