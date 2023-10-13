मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

एहलर्स-डानलोस सिंड्रोम के प्रकार

एहलर्स-डानलोस सिंड्रोम के प्रकार

प्रकार

लक्षण

क्लासिकल

कमज़ोर त्वचा

घाव, जो त्वचा में धंसे हुए दिखाई देते हैं

अतिरिक्त लचीले जोड़

संवहनी

कमज़ोर रक्त वाहिकाएं जो उभर सकती हैं, अलग हो सकती हैं या टूट-फूट हो सकती हैं

आसानी से चोट लगना

कोलोन, गर्भाशय, मांसपेशियों और टेंडन सहित अंगों में टूट-फूट होना

फेफड़ों को चारों ओर से घेरने वाले स्थान में वायु (न्यूमोथोरैक्स)

आर्थरोचलसिया

डिसलोकेशन के साथ अत्यधिक लचीले जोड़

जन्म के समय कूल्हे का डिसलोकेट होना (कूल्हे का विकास संबंधी डिस्प्लेसिया)

घाव वाले नाजुक ऊतक, जो त्वचा में धंसे हुए प्रतीत होते हैं

डर्मेटोसपैरेक्सिस

ढीली, अत्यधिक त्वचा और गंभीर चोट के निशान के साथ बहुत ही नाजुक त्वचा

सिर और चेहरे की विशिष्ट विशेषताएं (शिशुओं में खोपड़ी की हड्डियों के बीच बड़ा नरम स्थान, पलकों के भीतरी कोने नीचे की ओर मुड़े हुए, तथा आंखों का नीला सा सफेद भाग)

छोटे अंग

कार्डियाक वाल्वुलर

हृदय वॉल्व का गंभीर रिसाव

अतिरिक्त लचीले जोड़

काइफ़ोस्कोलियोटिक

जन्म के समय मौजूद मांसपेशियों की टोन (हाइपोटोनिया) में कमी

जन्म के समय या प्रारंभिक बचपन में मौजूद रीढ़ की हड्डी का कूबड़ और कर्व होना (काइफ़ोस्कोलियोसिस)

अतिरिक्त लचीले जोड़

क्लासिकल की तरह

लचीली, मुलायम त्वचा, लेकिन बिना किसी घाव के

पैर की विकृतियां (पैर का आगे का भाग चौड़ा होना, छोटी उंगलियां, चपटे आर्च, गोखरू और एड़ियों पर उभरे हुए धब्बे)

पैर की सूजन

मायोपैथिक

जन्म के समय मौजूद मांसपेशियों की टोन (हाइपोटोनिया) में कमी

तंग जोड़, जो पूरी तरह से नहीं खुलते

अतिरिक्त लचीले जोड़

मस्कुलोकॉन्ट्रैक्चरल

जन्म के समय मौजूद कई तंग जोड़, जो पूरी तरह से नहीं खुलते

सिर और चेहरे की विशिष्ट विशेषताएं (शिशुओं में खोपड़ी की हड्डियों के बीच बड़ा नरम स्थान, पलकों के भीतरी कोने नीचे की ओर मुड़े हुए, तथा आंखों का नीला सा सफेद भाग, और अन्य)

आसान चोट के साथ नाजुक स्ट्रेच वाली त्वचा

स्पोंडिलोडिस्प्लास्टिक

छोटी ऊंचाई, जो उम्र के साथ बदतर हो जाती है

मांसपेशियों में कमजोरी

झुके हुए (मुड़े हुए) अंग

स्पोंडिलोडिस्प्लास्टिक प्रकार की कुछ विशेषताएं खास जीन असामान्यता पर निर्भर करती हैं

ब्रिटल कॉर्निया सिंड्रोम

कॉर्निया (आंख के आगे का भाग) पतला होता है और फट सकता है, तथा रेटिना (आंख के पीछे का भाग) अलग हो सकता है

बहरापन

पेरियोडोंटल

दांत के नुकसान के साथ गंभीर मसूड़ों की बीमारी (पेरियोडोंटाइटिस) जो प्रारंभिक बचपन में ही शुरू हो जाती है

पिंडलियों पर त्वचा के रंगहीन पैच

आसान चोट के साथ स्ट्रेच वाली त्वचा

हाइपरमोबाइल

अतिरिक्त लचीले और अस्थिर जोड़

क्रोनिक दर्द

क्लासिकल-जैसा प्रकार 2 (अस्थायी)*

घाव, जो त्वचा में धंसे हुए दिखाई देते हैं

अतिरिक्त लचीले जोड़

पैर की विकृतियां (पैर का आगे का भाग चौड़ा होना, छोटी उंगलियां, चपटे आर्च, गोखरू और एड़ियों पर उभरे हुए धब्बे)

हड्डी के घनत्व में कमी (ऑस्टिओपेनिया)

* इस प्रकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।

* इस प्रकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।

इन विषयों में