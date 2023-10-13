सिरोसिस की जटिलताओं के कारण होने वाले लक्षण
लक्षण
संभावित कारण
पेट में सूजन
एसाइटिस (पेट में तरल का संचय)
पेट में असुविधा, अक्सर बुखार के साथ
स्पानटेनेइयस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस (पेट में संचित हो चुके तरल का संक्रमित होना)
पिंडली का दर्द या सूजन
गहन शिरा थ्रॉम्बोसिस (टांगों की शिराओं में रक्त के थक्के)
भ्रम और उनींदापन
हैपेटिक एन्सेफैलोपैथी (सामान्य रूप से लिवर द्वारा हटाए गए विषाक्त पदार्थों के निर्माण के कारण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बिगड़ जाती है)
सांस लेने में कठिनाई
हैपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम (फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं को क्षति)
पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन (पोर्टल शिरा, जो आंतों से लिवर में रक्त को वहन करती है, में उच्च रक्तचाप के कारण फेफड़ों की धमनियों में रक्तचाप बढ़ जाता है)
पल्मोनरी एम्बोलिज़्म (फेफड़े में शिरा में अवरोध, आमतौर पर ऐसा रक्त के थक्के के कारण होता है जो दूसरी जगह, जैसे टांग से वहां पर आ जाता है)
एसाइटिस (पेट में इतना अधिक तरल का संचय जिसके कारण डायाफ़्राम का कार्य सीमित हो जाता, और सांस लेना अधिक मुश्किल हो जाता है)
हैपेटिक हाइड्रोथोरैक्स (फेफड़ों के बाहर सीने में तरल का संचयन, जिसके कारण वे पूरी तरह से फूल नहीं सकते हैं)
थकान और पीली त्वचा
लिवर कैंसर (वजन में कमी भी हो सकती है)
निम्नलिखित के कारण एनीमिया:
पेशाब में कमी तथा सांस लेने में कठिनाई
हैपेटोरेनल सिंड्रोम (लिवर विफलता के कारण किडनी की विफलता)
फ्रैक्चर, अक्सर हल्के ट्रॉमा जैसे गिर पड़ना, के कारण
ऑस्टियोपोरोसिस, जो आंशिक रूप से विटामिन D की कमी के कारण होता है; गिरना, आंशिक रूप से ऐसा मांसपेशी के ऊतक की हानि के कारण होता है (सार्कोपीनिया)
संक्रमण के लक्षण
ल्यूकोपीनिया (सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कम संख्या)
पीलिया (त्वचा का और आंखों के सफेद भाग का पीला डिस्कलरेशन)
बिलीरुबिन (एक अपशिष्ट उत्पाद जो तब विकसित होता है जब पुरानी और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं) का विकृत प्रसंस्करण
आसानी से खरोंच पड़ना या आसानी से रक्तस्राव की प्रवृत्ति
छोटे डॉट्स या बड़े धब्बों से युक्त लाल-बैंगनी दाने, जो त्वचा में रक्तस्राव का संकेत होता है
बढ़ी हुई स्प्लीन, जो प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लेती है (रक्त के थक्के बनने के लिए ज़रूरी)
अल्कोहल का अत्यधिक क्रोनिक उपयोग, जिसके कारण प्लेटलेट के उत्पादन में बाधा हो सकती है
विटामिन K की कमी
क्षतिग्रस्त लिवर द्वारा क्लॉटिंग फैक्टर्स का कम उत्पादन (वह प्रोटीन जो रक्त क्लॉटिंग में सहायता करता है)
खुजली (प्रुरिटस) और त्वचा या पलकों में कोलेस्ट्रोल का छोटा पीला जमाव (जैंथेलास्मा)
बाइल का विकृत प्रसंस्करण
मलाशय से रक्तस्राव
मलाशय में वेरिकोज़ शिराएं (रेक्टल वेरिसेस)
बढ़ी हुई स्प्लीन (स्प्लेनोमेगाली)
पोर्टल हाइपरटेंशन (उस शिरा में उच्च रक्तचाप जो लिवर तक रक्त ले कर जाती है)
मल हल्के रंग का, नरम, बल्की, तैलीय, और आमतौर पर बदबूदार होता है (स्टीटोरिया)
फैट्स का विकृत अवशोषण
खून की उलटी करना
पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण इसोफ़ेगस के निचले सिरे (इसोफ़ेजियल वेरिसेस) या पेट (गैस्ट्रिक वेरिसेस) में वेरिकोस नसों से खून बहना