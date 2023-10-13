लिवर की बीमारी की कुछ विशेषताएं*
विशेषता
विवरण
त्वचा का पीला पड़ना और आंखों का सफ़ेद होना
पित्त के प्रवाह में कमी या रुकावट
हैपेटोमेगेली
लिवर का बढ़ जाना
पेट के भीतर तरल का जमा होना, जिससे कभी-कभी पेट फूल जाता है
रक्त में विषाक्त पदार्थों के जमा होने के कारण मस्तिष्क की कार्यक्षमता में गिरावट के कारण भ्रम होता है, जिन्हें आमतौर पर लिवर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है
इसोफ़ेगस और/या पेट में रक्तस्राव, अक्सर बढ़ी हुई, घुमावदार शिरा (वैरिकाज़ शिरा या वैरिकाज़) से
आंत से लिवर (पोर्टल शिरा और इसकी शाखाओं) में रक्त लाने वाली शिराओं में असामान्य उच्च रक्तचाप
त्वचा के लक्षण
चेहरे और छाती पर मकड़ी जैसी रक्त वाहिकाएं
हथेलियों का लाल हो जाना
त्वचा का रंग चमकीला लाल हो जाना
खुजली
रक्त में असामान्यताएं
लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी (एनीमिया)
श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी (ल्यूकोपीनिया)
प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना (थ्रॉम्बोसाइटोपेनिया)
रक्तस्राव की प्रवृत्ति (कोगुलोपैथी)
हार्मोन संबंधी असामान्यताएं
इंसुलिन का स्तर बहुत ज़्यादा होना लेकिन इसके प्रति इंसुलिन की प्रतिक्रिया का खराब होना (इंसुलिन प्रतिरोध), जिससे ब्लड शूगर के स्तर में वृद्धि होती है
एड्रीनल ग्लैंड में खराबी होना, जिससे उठने पर चक्कर आना, थकान और कभी-कभी त्वचा का गहरे दाग-धब्बे
महिलाओं में, मासिक धर्म का अंत और प्रजनन क्षमता में कमी
पुरुषों में, इरेक्टाइल डिस्फ़ंक्शन और स्त्री लक्षणों का विकास (स्त्रीकरण), जैसे कि मांसपेशियों के ऊतक का क्षय, स्तन का उभार और अंडकोष में सिकुड़न
हृदय और रक्त वाहिकाओं में असामान्यताएं
दिल की धड़कन में वृद्धि और पंप किए जाने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि
निम्न रक्तचाप (हाइपोटेंशन)
सामान्य लक्षण
थकान
कमज़ोरी
वज़न का घटना
कम भूख
जी मिचलाना
बुखार
पेट दर्द
* विशेषताओं में डॉक्टर द्वारा परीक्षा के लक्षण और परिणाम शामिल हैं। उल्लिखित विशेषताएं सामान्य हैं लेकिन हमेशा मौजूद नहीं होती हैं।