कॉर्टिकोस्टेरॉइड द्वारा एड्रिनल कार्यप्रणाली को दबाना
जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बड़ी खुराक लेते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोन, तो एड्रिनल ग्रंथियों की कार्यप्रणाली दब सकती है। यह अवरोध इसलिए होता है क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बड़ी खुराक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि को वह हार्मोन बनाना बंद करने का संकेत देती है जो सामान्य रूप से एड्रिनल कार्यप्रणाली को स्टिम्युलेट करता है।
यदि व्यक्ति अचानक कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना बंद कर देता है, तो शरीर बहुत जल्दी में एड्रिनल की कार्यक्षमता में सुधार नहीं कर पाता है और इसके कारण अस्थायी एड्रिनल अपर्याप्तता (एक प्रकार की माध्यमिक एड्रिनल अपर्याप्तता) हो जाती है और व्यक्ति में कमज़ोरी या चक्कर आने जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, जब तनाव होता है, तो शरीर आवश्यक अतिरिक्त कॉर्टिकोस्टेरॉइड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं होता है।
इसलिए, अगर लोग 2 या 3 सप्ताह से अधिक समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो डॉक्टर उनका उपयोग अचानक बंद नहीं करते हैं। इसके बजाय, डॉक्टर कई सप्ताह और कभी-कभी महीनों में खुराक को धीरे-धीरे कम (टेपर) करते हैं।
साथ ही, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने के दौरान बीमार होने या अन्यथा गंभीर रूप से तनावग्रस्त लोगों में खुराक बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के उपयोग को उन लोगों में फिर से शुरू करना पड़ सकता है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम करने और बंद करने के कई सप्ताह के भीतर बीमार हो जाते हैं या अन्यथा गंभीर रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं।