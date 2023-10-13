कॉर्टिकोस्टेरॉइड: उपयोग और दुष्प्रभाव
कॉर्टिकोस्टेरॉइड शरीर में सूजन को कम करने के लिए उपलब्ध सबसे ताकतवर दवाएँ हैं। वे किसी भी स्थिति में उपयोगी होते हैं जिसमें सूजन होती है, जिसमें रूमैटॉइड अर्थराइटिस और अन्य संयोजी ऊतक विकार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और आपात स्थिति जैसे कि कैंसर, अस्थमा के दौरे और गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के कारण मस्तिष्क में सूजन शामिल है। जब सूजन गंभीर होती है, तो इन दवाओं का इस्तेमाल अक्सर जीवन रक्षक होता है।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस तरह दिए जा सकते हैं
उदाहरण के लिए, अस्थमा के इलाज के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को इनहेल्ड प्रेपरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हे फीवर (एलर्जिक राइनाइटिस) के इलाज के लिए उन्हें नाक के स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आँखों की सूजन (यूवेआईटिस) के इलाज के लिए उन्हें आई ड्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्ज़िमा और सोरियसिस जैसी कुछ त्वचा स्थितियों के उपचार के लिए उन्हें सीधे प्रभावित जगह पर लगाया जा सकता है। उन्हें रूमैटॉइड अर्थराइटिस या अन्य विकार से सूजे हुए जोड़ों में इंजेक्ट किया जा सकता है।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड को कृत्रिम रूप से कॉर्टिसोल (या कोर्टिसोन) के समान क्रिया करने के लिए तैयार किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड की बाहरी परत (कोर्टेक्स) द्वारा निर्मित एक स्टेरॉइड हार्मोन—इसलिए इसका नाम “कॉर्टिकोस्टेरॉइड” होता है। हालांकि, कई सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोल से अधिक शक्तिशाली हैं और अधिकांश लंबे समय तक काम करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन यह शरीर द्वारा बनाए जाने वाले एनाबोलिक स्टेरॉइड (जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन) से अलग प्रभाव डालते हैं और कभी-कभी एथलीट इसका दुरुपयोग करते हैं।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के उदाहरण प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, ट्राइएमसिनोलोन, बीटामेथासोन, बेक्लोमीथासोन, फ़्लुनिसोलाइड और फ़्लूटिकासोन हैं। ये सभी दवाएँ बहुत शक्तिशाली होती हैं (हालांकि पावर इस्तेमाल की गई खुराक पर निर्भर करती है)। हाइड्रोकॉर्टिसोन एक हल्का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो बिना पर्चे वाली स्कीन क्रीम के रूप में उपलब्ध है।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सूजन को कम करके संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम करते हैं, आमतौर पर जब उन्हें मुंह से लिया जाता है या नसों शिरा दिया जाता है। इस दुष्प्रभाव के कारण, संक्रमण होने पर उनका अत्यधिक सावधानी से उपयोग किया जाता है। मुंह और नस के माध्यम से लेने पर यह हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फ़ेलियर, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है या इन समस्याओं को और अधिक गंभीर बना सकता है। इसलिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग केवल ऐसी स्थितियों में किया जाता है जब उनके लाभ उनके जोखिम से अधिक होने की संभावना हो।
जब उन्हें मुंह से या इंजेक्शन द्वारा लगभग 2 सप्ताह से अधिक समय तक लिया जाता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडरेनल ग्लैंड द्वारा कॉर्टिसोल बनाए जाने को रोकते हैं और इस उत्पादन को ठीक होने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के कोर्स के अंत में, खुराक धीरे-धीरे कम की जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने वाले व्यक्ति के लिए खुराक के संबंध में डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का बहुत सावधानी से पालन करना महत्वपूर्ण है।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लंबे समय तक उपयोग, विशेष रूप से ज़्यादा खुराक और विशेष रूप से जब मुंह या नस द्वारा दिया जाता है, तो शरीर के लगभग हर अंग पर कई दुष्प्रभाव होते हैं। सामान्य दुष्प्रभावों में स्ट्रेच मार्क और खरोंच के साथ त्वचा का पतला होना, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ स्तर, मोतियाबिंद, चेहरे (मून फे़स) और पेट में सूजन, हाथ और पैर का पतला होना, घाव का ठीक से न भरना, बच्चों का अच्छी तरह विकास न होना, हड्डियों से कैल्शियम की कमी (जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है), भूख, वज़न बढ़ना और मिजाज़ बदलना शामिल हैं। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो सीधे त्वचा पर लगाए जाते हैं, उनके मुंह, शिरा या इंजेक्शन द्वारा दिए गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तुलना में बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं।