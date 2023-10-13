बच्चों में दिन के समय होने वाले इनकॉन्टिनेन्स के कुछ कारण और विशेषताएँ
कारण
सामान्य विशेषताएं*
जांच
स्पाइनल कॉर्ड या तंत्रिका तंत्र में खराबी की वजह से, ब्लैडर का पूरी तरह से खाली नहीं होना (न्यूरोजेनिक ब्लैडर)
स्पाइन में स्पष्ट असामान्यताएं, पीठ के निचले हिस्से में डिंपल या हेयर टफ़्ट तथा पैरों में कमजोरी और कम सनसनी
पीठ के निचले हिस्से का एक्स-रे
कभी-कभी स्पाइन की MRI
किडनी और ब्लैडर की अल्ट्रासोनोग्राफ़ी
ब्लैडर में पेशाब के बहाव और दबाव का अध्ययन (यूरोडायनेमिक अध्ययन)
शारीरिक असामान्यता (उदाहरण के लिए, बालिकाओं में मिसप्लेस्ड यूरेटर)
पूरे दिन का कॉन्टिनेंस कभी प्राप्त नहीं हुआ
बालिकाओं में, दिन और रात के समय इनकॉन्टिनेन्स होना, सामान्य वॉयडिंग का इतिहास, लेकिन अंडरवियर के लगातार गीले रहना और योनि से रिसाव होना
शायद मूत्र पथ के संक्रमण तथा मूत्र पथ की अन्य असामान्यताओं का इतिहास
किडनी की अल्ट्रासोनोग्राफ़ी सहित किडनी और पेशाब की नली का इमेजिंग अध्ययन
पेट और श्रोणि (पेल्विस) की CT या मूत्र पथ की MRI
अक्सर एक वॉयडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम (पेशाब करने से पहले, उसके दौरान और बाद में लिया जाने वाला एक्स-रे)
अत्यधिक भरा हुआ ब्लैडर
पेशाब करने के लिए आखिरी मिनट तक इंतज़ार करना
प्रीस्कूल बच्चों के बीच यह सामान्य घटना है, जब वे खेलने में मगन होते हैं
इस बारे में प्रश्न कि इनकॉन्टिनेन्स कब होता है
एक जर्नल (वॉयडिंग डायरी) में पेशाब के समय, आवृत्ति और मात्रा को दर्ज करना
योनि में पेशाब का वापस जाना (यूरेथ्रोवैजिनल रीफ्लक्स या वैजिनल वॉयडिंग)
पेशाब करने के बाद खड़े होने पर उसकी बूँदें टपकना
केवल डॉक्टर द्वारा परीक्षा
कभी-कभी, कठोर, कंकड़ जैसे या बहुत सारी मात्रा में मल
कभी-कभी एब्डॉमिनल तकलीफ़
अक्सर उन बच्चों में जो कब्ज बनाने वाले आहार का सेवन (उदाहरण के लिए, अत्यधिक मात्रा में दूध और डेयरी उत्पादों तथा कुछ फल और सब्जियों का उपयोग) करते हैं
आमतौर पर सिर्फ डॉक्टर द्वारा परीक्षा
कभी-कभी पेट का एक्स-रे
एक जर्नल (स्टूलिंग डायरी) में मलत्याग के समय, आवृत्ति और मात्रा को दर्ज करना
डिसफ़ंक्शनल वॉयडिंग, क्योंकि ब्लैडर से मूत्र को बाहर निकालने में शामिल मांसपेशियाँ (ब्लैडर मांसपेशी और युरिनरी स्पिंक्टर) समन्वित नहीं होती हैं
कभी-कभी मल का इनकॉन्टिनेन्स और बार-बार मूत्र पथ का संक्रमण
शायद दिन के समय और नाइटटाइम इनकॉन्टिनेन्स
पेशाब के बहाव का अध्ययन
कभी-कभी एक वॉयडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम (पेशाब करने से पहले, उसके दौरान और बाद में लिया जाने वाला एक्स-रे)
किडनी और ब्लैडर की अल्ट्रासोनोग्राफ़ी
गिगल इनकॉन्टिनेन्स
हँसते हुए मूत्रत्याग, विशेष रूप से बालिकाओं में
अन्य समय में, पूरी तरह से सामान्य पेशाब
केवल डॉक्टर द्वारा परीक्षा
ज़्यादा पेशाब आना, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि
विकार के आधार पर भिन्नता
डायबिटीज मैलिटस के लिए, ग्लूकोज़ (शुगर) और कीटोन के लिए पेशाब की जांच और/या खून की जांच†
डायबिटीज इंसिपिडस या सिकल सेल रोग के मामले में, खून की जांच
अतिसक्रिय ब्लैडर
अचानक और ज़ोरों से पेशाब महसूस होना (निदान के लिए आवश्यक)
आम तौर पर, दिन और रात के दौरान बार-बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना
कभी-कभी युक्तियों या शारीरिक मुद्राओं को अपनाना (उदाहरण के लिए, बच्चे उकड़ूँ बैठ सकते हैं)
डॉक्टर की जांच
कभी-कभी मूत्र प्रवाह का अध्ययन, यूरोडायनेमिक अध्ययन, वॉयडिंग डायरी
नींद की समस्या या स्कूल से संबंधित समस्या (जैसे कोई अपराध करना या अच्छे ग्रेड न आना)
अनुचित और यौन व्यवहार, डिप्रेशन, सभी लैंगिक चीज़ों में असामान्य रुचि या उनसे बचना और उम्र के हिसाब से यौन चीज़ों का अनुचित ज्ञान
यौन शोषण विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन
तनाव‡
स्कूल की समस्याएँ, सामाजिक अलगाव या समस्याएँ और पारिवारिक तनाव (उदाहरण के लिए, माता-पिता का तलाक या अलग होना)
केवल डॉक्टर द्वारा परीक्षा
पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब में खून आना, बार-बार पेशाब करने की इच्छा और अचानक पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस होना
कभी-कभी बुखार, पेट में दर्द और/या पीठ दर्द
यूरिन कल्चर और यूरिनेलिसिस
यदि यूरिन कल्चर और यूरिनेलिसिस के परिणाम पॉज़िटिव हैं, और विशेष रूप से यदि किडनी में संक्रमण है, तो अल्ट्रासोनोग्राफ़ी और वॉयडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम (यानी पेशाब करने से पहले, उसके दौरान और बाद में ली गई एक्स-रे) की आवश्यकता हो सकती है
* विशेषताओं में लक्षण और डॉक्टर की परीक्षा के परिणाम शामिल हैं। उल्लिखित विशेषताएं सामान्य हैं लेकिन हमेशा मौजूद नहीं होती हैं।
† डायबिटीज की वजह से, आमतौर पर इनकॉन्टिनेन्स नहीं होता है, जब तक कि ब्लड शुगर (ग्लूकोज़) का स्तर इतना अधिक न हो कि ग्लूकोज़ पेशाब में चला जाए।
‡ जब इनकॉन्टिनेन्स अचानक होता है, तब उसका एक मुख्य कारण तनाव होता है।
CT = कंप्यूटेड टोमोग्राफी; MRI = चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग।