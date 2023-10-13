* विशेषताओं में लक्षण और डॉक्टर की परीक्षा के परिणाम शामिल हैं। उल्लिखित विशेषताएं सामान्य हैं लेकिन हमेशा मौजूद नहीं होती हैं।

† डायबिटीज की वजह से, आमतौर पर इनकॉन्टिनेन्स नहीं होता है, जब तक कि ब्लड शुगर (ग्लूकोज़) का स्तर इतना अधिक न हो कि ग्लूकोज़ पेशाब में चला जाए।

‡ जब इनकॉन्टिनेन्स अचानक होता है, तब उसका एक मुख्य कारण तनाव होता है।