ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने में उपयोग की जाने वाली कुछ दवाएँ
दवा
मार्ग
दुष्प्रभाव
पहली पंक्ति की दवाएँ*
आइसोनियाज़िड
मुंह से
1,000 में 1 व्यक्ति में लिवर को क्षति (हैपेटाइटिस), जिसके परिणामस्वरूप थकान, भूख न लगना, मतली, उल्टी और पीलिया होता है
कभी-कभी अंगों में सुन्नता (पैरीफेरल न्यूरोपैथी)
रिफ़ैम्पिन (और संबंधित दवाएँ रिफ़ैब्यूटिन और रिफ़ैपेंटाइन)
मुंह से
लिवर को क्षति, खासकर जब रिफ़ैम्पिन को आइसोनियाज़िड के साथ दिया जाता है (लेकिन जब लोग दवा बंद कर देते हैं तो प्रभाव दूर हो जाते हैं)
पेशाब, आँसू और पसीने का लाल नारंगी मलिनकिरण
बहुत कम मिलने वाला लक्षण, सफेद रक्त कोशिका या प्लेटलेट की कम संख्या
पायराज़ीनामाईड
मुंह से
लिवर को क्षति (हैपेटाइटिस), पाचन परेशानी, और कभी-कभी गठिया
एथेमब्यूटॉल
मुंह से
कभी-कभी धुंधला दिखाई देना और रंग को पहचानने की क्षमता में कमी (क्योंकि दवा, ऑप्टिक तंत्रिका को प्रभावित करती है)
मॉक्सीफ़्लोक्सासिन
मुंह से
टेंडन का सूजना या टूटना
घबराहट, झटके और सीज़र्स
एंटीबायोटिक से जुड़े दस्त और कोलोन से ज्वलन (कोलाइटिस)
दूसरी पंक्ति की दवाएँ†
एमिनोग्लाइकोसाइड्स, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन और केनामाइसिन
मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा
किडनी को क्षति, चक्कर आना, सुनने की शक्ति का नुकसान (आंतरिक कान की नसों को नुकसान के कारण), चकत्ते और बुखार
फ़्लोरोक्विनोलोन, जैसे कि लीवोफ़्लोक्सेसिन
मुंह से
टेंडन का सूजना या टूटना
घबराहट, झटके और सीज़र्स
एंटीबायोटिक से जुड़े दस्त और कोलोन से ज्वलन (कोलाइटिस)
कैप्रियोमाइसिन
मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा
एमिनोग्लाइकोसाइड्स के समान दुष्प्रभाव (लेकिन कैप्रियोमाइसिन को अक्सर बेहतर सहन किया जाता है यदि लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है)
* पहली पंक्ति की दवाएँ आमतौर पर उपचार के लिए पहली पसंद होती हैं।
† दूसरी पंक्ति की दवाओं का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब ट्यूबरक्लोसिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया पहली पंक्ति की दवाओं के लिए प्रतिरोधी हो गए हैं या जब लोग पहली पंक्ति की दवाओं में से एक को सहन नहीं कर सकते हैं।