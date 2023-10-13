अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए चुनिंदा दवाइयों के दुष्प्रभाव
दवाई
कुछ दुष्प्रभाव
टिप्पणियाँ
एमीनोसैलिसिलेट
सामान्य: मितली, सिरदर्द, चक्कर आना, थकान, बुखार, चकत्ते, और पुरुषों में ठीक की जा सकने योग्य निसंतानता
असामान्य: लिवर की सूजन (हैपेटाइटिस), अग्नाशय (पैंक्रियाटाइटिस) या फेफड़े (न्यूमोनाइटिस) और हीमोलिटिक एनीमिया
पेट का दर्द, चक्कर आना, और थकान खुराक से संबंधित हैं।
हैपेटाइटिस और पैंक्रियाटाइटिस खुराक से संबंधित नहीं हैं।
सामान्य: बुखार और चकत्ते
असामान्य: पैंक्रियाटाइटिस, पेरीकार्डियम (पेरिकार्डाइटिस) की सूजन, और न्यूमोनाइटिस
ओल्सेलेज़ीन के लिए: पतले दस्त
सल्फ़ासेलाज़ीन के साथ देखे जाने वाले ज़्यादातर दुष्प्रभाव किसी भी अन्य एमीनोसैलिसिलेट के साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है।
स्टेरॉयड
प्रेडनिसोन
डायबिटीज मैलिटस, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद, ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों के घनत्व में कमी), त्वचा का पतला होना, मानसिक समस्याएं, तीव्र मनोविकृति, मूड स्विंग, संक्रमण, मुंहासे, अत्यधिक शरीर के बाल (हिरसुटिज़्म), मासिक धर्म की अनियमितता, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर की बीमारी
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर उन लोगों में होने की अधिक संभावना है जिनके अन्य जोखिम कारक हैं।
बुडेसोनाइड
डायबिटीज मैलिटस, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद, और ऑस्टियोपोरोसिस
बुडेसोनाइड से प्रेडनिसोन के जैसे ही दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कम हद तक होता है।
हाइड्रोकॉर्टिसोन (एनिमा या फोम)
कुछ दवाई शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन लंबे समय तक उपयोग के बावजूद, बहुत कम लोगों में गंभीर दुष्प्रभाव (प्रेडनिसोन जैसे स्टेरॉइड के विपरीत) होते हैं।
हाइड्रोकॉर्टिसोन एनिमा या फोम मुख्य रूप से मलाशय या मलाशय के पास बड़ी आँत को प्रभावित करने वाले अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए है।
इम्यूनोमॉड्युलेटर्स
एनोरेक्सिया, मितली, उल्टी, बीमारी का सामान्य अहसास, संक्रमण, कैंसर, एलर्जिक प्रतिक्रियाएं, पैंक्रियाटाइटिस, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कम संख्या, बोन मैरो को दबाना और लिवर रोग
दुष्प्रभाव जो आम तौर पर खुराक पर निर्भर होते हैं उनमें बोन मैरो में गड़बड़ी और लिवर की बीमारी शामिल हैं।
समय-समय पर खून की जांच करवानी होती है।
साइक्लोस्पोरिन
उच्च ब्लड प्रेशर, मितली, उल्टी, दस्त, किडनी की खराबी, कंपकंपी, संक्रमण, सीज़र्स, न्यूरोपैथी और लिम्फ़ोमा (लिम्फ़ैटिक तंत्र के कैंसर) की समस्या का बढ़ना
लंबे समय तक इस्तेमाल से दुष्प्रभाव होने की संभावना बढ़ जाती है।
टेक्रोलिमस
साइक्लोस्पोरिन के समान
इस दवाई का साइक्लोस्पोरिन से करीबी संबंध है और इसके कई दुष्प्रभाव एक जैसे होते हैं।
जैविक और संबंधित एजेंट
इन्फ़्लिक्सीमेब
इन्फ्यूजन की प्रतिक्रियाएं, संक्रमण, कैंसर, पेट के दर्द, लिवर की बीमारी और श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा में कमी
इन्फ्यूजन से संबंधित प्रतिक्रियाएं संभावित रूप से तत्काल होने वाले दुष्प्रभाव हैं, जो इन्फ्यूजन के दौरान होते हैं (जैसे कि बुखार, ठंड लगना, मितली, सिरदर्द, खुजली, चकत्ते, पित्ती, ब्लड प्रेशर में कमी या सांस लेने में कठिनाई)।
इलाज शुरू करने से पहले लोगों की ट्यूबरक्लोसिस और हैपेटाइटिस B के लिए जांच की जानी चाहिए।
एडैलिमुमेब
इंजेक्शन लगाने की जगह पर दर्द या खुजली (अतिसंवेदनशीलता की प्रतिक्रियाएं), सिरदर्द, संक्रमण और कैंसर
दुष्प्रभाव इन्फ़्लिक्सीमेब के जैसे ही होते हैं, सिवाय इसके कि एडैलिमुमेब को त्वचा के नीचे (सबक्यूटेनियस रूप से) दिया जाता है और इसलिए इससे इन्फ़्यूज़न संबंधित प्रतिक्रियाएं नहीं होतीं।
इंजेक्शन लगाने की जगह पर होने वाली अन्य अतिसंवेदनशीलता की प्रतिक्रियाओं में चकत्ते और पित्ती शामिल हैं। ज़्यादा गंभीर अतिसंवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रियाएं संभव हैं।
गोलीमुमैब
त्वचा के नीचे दिए जाने पर इंजेक्शन लगाने की जगह पर दर्द या खुजली (अतिसंवेदनशीलता की प्रतिक्रियाएं), संक्रमण और कैंसर
इसके दुष्प्रभाव इन्फ़्लिक्सीमेब के समान हैं।
त्वचा के नीचे दिए जाने पर, इस दवाई की वजह से इन्फ़्यूज़न संबंधी प्रतिक्रियाएं नहीं होतीं।
इंजेक्शन लगाने की जगह पर होने वाली अन्य अतिसंवेदनशीलता की प्रतिक्रियाओं में चकत्ते और पित्ती शामिल हैं। ज़्यादा गंभीर अतिसंवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रियाएं संभव हैं।
वेंडोलीज़ुमैब
संक्रमण, अतिसंवेदनशीलता की प्रतिक्रियाएं, सामान्य जुकाम
प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफ़ेलोपैथी (PML) होने का बहुत कम मामलों में होने वाला जोखिम।
उस्तेकिनुमैब
इंजेक्शन लगाने की जगह पर प्रतिक्रियाएं (दर्द, लालिमा, सूजन), जुकाम जैसे लक्षण, ठंड लगना, सिरदर्द, थकान महसूस होना, दस्त, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब करने में दर्द या चकत्ते या खुजली
यह दवाई कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एक प्रकार का त्वचा का कैंसर हो सकता है।
इस बीमारी के कारण दिमाग में सूजन आ सकती है (रिवर्सिबल पोस्टीरियर ल्यूकोएंसेफ़ेलोपैथी सिंड्रोम हो सकता है)।
मिरिकिज़ुमैब
ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमणों और होंठों पर छालों, इंजेक्शन लगाने की जगह पर प्रतिक्रियाओं (दर्द, लालिमा, या सूजन), सिरदर्द, जोड़ों के दर्द का बढ़ा हुआ जोखिम
उपचार शुरू करने से पहले, लोगों की ट्यूबरक्लोसिस के लिए जांच की जानी चाहिए।
उपचार से पहले और उपचार के दौरान लिवर एंज़ाइम और बिलीरुबिन की जांच की जाती है।
उपचार से पहले, हर उम्र के अनुसार ज़रूरी सभी वैक्सीन लगवा लेने चाहिए। उपचार के दौरान सभी जीवित वैक्सीन से बचना ही चाहिए।
Risankizumab
संक्रमण, सिरदर्द, थकान, सामान्य सर्दी
इनमें से ज़्यादातर दुष्प्रभाव कुछ ही हफ़्तों के अंदर ठीक होने लगेंगे
Guselkumab
हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रिया, ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण का बढ़ा हुआ जोखिम
उपचार से पहले, लोगों की ट्यूबरक्लोसिस, हैपेटाइटिस B, और हैपेटाइटिस C के लिए जांच की जानी चाहिए।
उपचार से पहले और उपचार के दौरान लिवर एंज़ाइम और बिलीरुबिन की जांच की जाती है।
उपचार से पहले, हर उम्र के अनुसार ज़रूरी सभी वैक्सीन लगवानी चाहिए। उपचार के दौरान सभी जीवित वैक्सीन से बचना ही चाहिए।
प्रोफ़ाइलैक्सिस के बिना यह दवाई, अनियंत्रित संक्रमणों (जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, HIV, या हैपेटाइटिस B शामिल हैं) में उपयोग नहीं की जानी चाहिए।
छोटे-मॉलीक्यूल एजेंट
टोफ़ेसिटिनिब
कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ने, सिरदर्द, हर्पीज़ ज़ॉस्टर (शिंगल्स) का संक्रमण और अन्य संक्रमण होने का अधिक जोखिम
अन्य दुर्लभ दुष्प्रभावों में ब्लड क्लॉट बनना, दिल का दौरा पड़ना और आघात होना शामिल होता है।
इलाज शुरू करने से पहले और उसके दौरान, लोगों की ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
युपेडेसिटिनिब
कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ने, सिरदर्द, हर्पीज़ ज़ॉस्टर (शिंगल्स) का संक्रमण और अन्य संक्रमण होने का अधिक जोखिम
अन्य दुर्लभ दुष्प्रभावों में ब्लड क्लॉट बनना, दिल का दौरा पड़ना और आघात होना शामिल होता है।
इलाज शुरू करने से पहले और उसके दौरान, लोगों की ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
ऑज़ेनिमॉड
ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण, सिरदर्द, लिवर की सूजन
इलाज शुरू करने से पहले, लोगों की ट्यूबरक्लोसिस के लिए जांच की जानी चाहिए।
यह दवाई उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज़ इन्हिबिटर (MAOI—जैसे कि सेलजलिन, फ़ेनेलज़ीन और लिनेज़ोलिड) लेते हैं।
एट्रासिमोड
संक्रमण का बढ़ा हुआ जोखिम, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी
यह दवाई उन रोगियों में उपयोग के लिए नहीं है, जिनमें दिल के दौरे, अस्थिर एनजाइना, हार्ट फेल, आघात, और हृदय गति संबंधी कुछ समस्याओं का इतिहास हो।