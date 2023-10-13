क्रोन रोग के लिए चुनिंदा दवाइयों के दुष्प्रभाव
दवाई
कुछ दुष्प्रभाव
टिप्पणियाँ
एमीनोसैलिसिलेट
सामान्य: मितली, सिरदर्द, चक्कर आना, थकान, बुखार, चकत्ते, और पुरुषों में ठीक की जा सकने योग्य निसंतानता
असामान्य: लिवर की सूजन (हैपेटाइटिस), अग्नाशय (पैंक्रियाटाइटिस) या फेफड़े (न्यूमोनाइटिस) और हीमोलिटिक एनीमिया
पेट का दर्द, चक्कर आना, और थकान खुराक से संबंधित हैं।
हैपेटाइटिस और पैंक्रियाटाइटिस खुराक से संबंधित नहीं हैं।
सामान्य: बुखार और चकत्ते
असामान्य: पैंक्रियाटाइटिस, पेरीकार्डियम (पेरिकार्डाइटिस) की सूजन, और न्यूमोनाइटिस
ओल्सेलेज़ीन के लिए: पतले दस्त
सल्फ़ासेलाज़ीन के कारण होने वाले ज़्यादातर दुष्प्रभाव किसी भी अन्य एमीनोसैलिसिलेट के साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है।
स्टेरॉयड
प्रेडनिसोन
डायबिटीज मैलिटस, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद, ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों के घनत्व में कमी), त्वचा का पतला होना, मानसिक समस्याएं, तीव्र मनोविकृति, मूड स्विंग, संक्रमण, मुंहासे, अत्यधिक शरीर के बाल (हिरसुटिज़्म), मासिक धर्म की अनियमितता, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर की बीमारी
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर उन लोगों में होने की अधिक संभावना है जिनके अन्य जोखिम कारक हैं।
मेथिलप्रेडनिसोलोन
बुडेसोनाइड
डायबिटीज मैलिटस, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद, और ऑस्टियोपोरोसिस
बुडेसोनाइड से प्रेडनिसोन के जैसे ही दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कम हद तक होता है।
इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग दवाइयाँ
एनोरेक्सिया, मितली, उल्टी, बीमारी का सामान्य अहसास, संक्रमण, कैंसर, एलर्जिक प्रतिक्रियाएं, पैंक्रियाटाइटिस, श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा में कमी, बोन मैरो का दमन, लिवर रोग और लिम्फ़ोमा का बढ़ता जोखिम
दुष्प्रभाव जो आम तौर पर खुराक पर निर्भर होते हैं उनमें बोन मैरो में गड़बड़ी और लिवर की बीमारी शामिल हैं।
समय-समय पर खून की जांच करवानी होती है।
मेथोट्रेक्सेट
मितली, उल्टी, एब्डॉमिनल परेशानी, सिरदर्द, लाल चकत्ते, मुंह में दर्द, थकान, बालों का झड़ना, लिवर पर निशान (सिरोसिस), श्वेत रक्त कोशिकाओं की कम संख्या और संक्रमण
लोगों को रोज़ाना 1 मिलीग्राम फोलिक एसिड लेना चाहिए।
लिवर जहरीलेपन की संभावना खुराक और इलाज की लंबाई से संबंधित है।
मीथोट्रेक्सेट के कारण गर्भावस्था के दौरान गर्भपात और जन्मजात दोष भी होते हैं, इसलिए इसे ऐसी किसी भी महिला के लिए, जो गर्भवती है या गर्भवती हो सकती है, प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। जिन महिलाओं के गर्भवती होने की संभावना है और मीथोट्रेक्सेट ले रही हैं, उन्हें गर्भनिरोध का प्रभावी तरीका अपनाना चाहिए।
साइक्लोस्पोरिन
ब्लड प्रेशर, मितली, उल्टी, दस्त, किडनी में खराबी, कंपकंपी, संक्रमण, सीज़र्स, न्यूरोपैथी और लिम्फ़ोमा का विकास (लिम्फ़ैटिक प्रणाली के कैंसर), सिरदर्द, पैर की ऐंठन और चुभन का अहसास
यह दवाई मुख्य रूप से फ़िस्टुला से पीड़ित लोगों के लिए है।
लंबे समय तक इस्तेमाल से दुष्प्रभाव होने की संभावना बढ़ जाती है।
टेक्रोलिमस
साइक्लोस्पोरिन के समान
इस दवाई का साइक्लोस्पोरिन से करीबी संबंध है और इसके कई दुष्प्रभाव एक जैसे होते हैं।
बायोलॉजिक एजेंट
इन्फ़्लिक्सीमेब
इन्फ्यूजन की प्रतिक्रियाएं, संक्रमण, कैंसर, पेट के दर्द, लिवर की बीमारी और श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा में कमी
इन्फ्यूजन से संबंधित प्रतिक्रियाएं संभावित रूप से तत्काल होने वाले दुष्प्रभाव हैं, जो इन्फ्यूजन के दौरान होते हैं (जैसे कि बुखार, ठंड लगना, मितली, सिरदर्द, खुजली, चकत्ते, पित्ती, ब्लड प्रेशर में कमी या सांस लेने में कठिनाई)।
इलाज शुरू करने से पहले लोगों की ट्यूबरक्लोसिस और हैपेटाइटिस B के लिए जांच की जानी चाहिए।
एडैलिमुमेब
इंजेक्शन लगाने की जगह पर दर्द या खुजली (अतिसंवेदनशीलता की प्रतिक्रियाएं), सिरदर्द, संक्रमण और कैंसर
दुष्प्रभाव इन्फ़्लिक्सीमेब के जैसे ही होते हैं, सिवाय इसके कि एडैलिमुमेब को त्वचा के नीचे (सबक्यूटेनियस रूप से) दिया जाता है और इसलिए इससे इन्फ़्यूज़न संबंधित प्रतिक्रियाएं नहीं होतीं।
इंजेक्शन लगाने की जगह पर होने वाली अतिसंवेदनशीलता की प्रतिक्रियाओं में दर्द, चकत्ते, खुजली और पित्ती शामिल हैं। ज़्यादा गंभीर अतिसंवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रियाएं संभव हैं।
सेर्टोलिज़ुमैब
इन्फ़्लिक्सीमेब और एडैलिमुमेब के समान
सेर्टोलिज़ुमैब समान तरीके से काम करती है और इससे इन्फ़्लिक्सीमेब और एडैलिमुमेब के जैसे ही दुष्प्रभाव होते हैं। इसे त्वचा के नीचे दिया जाता है।
कुछ डॉक्टर, गर्भवती और/या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए इन्फ़्लिक्सीमेब और एडैलिमुमेब की तुलना में इस दवाई को प्राथमिकता देते हैं
वेंडोलीज़ुमैब
संक्रमण, हाइपरसेंसिटिविटी की प्रतिक्रियाएं और सामान्य जुकाम
इस दवाई में प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफैलोपैथी (PML) का सैद्धांतिक जोखिम होता है।
नैटेलीज़ुमैब
संक्रमण और हाइपरसेंसिटिविटी के साथ प्रतिक्रियाएं
PML के ज्ञात जोखिम के कारण इस दवाई का उपयोग प्रतिबंधित है।
उस्तेकिनुमैब
संक्रमण और हाइपरसेंसिटिविटी के साथ प्रतिक्रियाएं
यह दवाई तभी दी जाती है, जब दूसरी दवाई से इलाज काम नहीं करता।
मिरिकिज़ुमैब
ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण, होंठों पर छालों, अन्य संक्रमणों, इंजेक्शन लगाने की जगह पर प्रतिक्रियाओं (दर्द, लालिमा, या सूजन), सिरदर्द, जोड़ों के दर्द का बढ़ा हुआ जोखिम
उपचार शुरू करने से पहले, लोगों की ट्यूबरक्लोसिस के लिए जांच की जानी चाहिए।
यह दवाई कुछ खास सक्रिय संक्रमण वाले लोगों में उपयोग नहीं की जानी चाहिए।
उपचार शुरू करने से पहले, लिवर एंज़ाइम और बिलीरुबिन की जांच की जाती है।
उपचार से पहले, उम्र के अनुसार ज़रूरी सभी वैक्सीन लगवा लेने चाहिए। उपचार के दौरान जीवित वैक्सीन से बचना ही चाहिए।
Risankizumab
संक्रमण, सिरदर्द, थकान, सामान्य सर्दी
इनमें से ज़्यादातर दुष्प्रभाव कुछ ही हफ़्तों के अंदर ठीक होने लगेंगे
Guselkumab
हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रिया, ऊपरी श्वसन तंत्र और अन्य संक्रमणों का बढ़ा हुआ जोखिम
उपचार शुरू करने से पहले, लोगों की ट्यूबरक्लोसिस के लिए जांच की जानी चाहिए।
यह दवाई कुछ खास सक्रिय संक्रमण वाले लोगों में उपयोग नहीं की जानी चाहिए।
इन्फ़्लैमेटरी बाउल रोग वाले लोगों में, उपचार से पहले और उपचार के दौरान लिवर एंज़ाइम और बिलीरुबिन की जांच की जानी चाहिए।
उपचार से पहले, उम्र के अनुसार ज़रूरी सभी वैक्सीन लगवा लेने चाहिए। उपचार के दौरान जीवित वैक्सीन से बचना ही चाहिए।
छोटे-मॉलीक्यूल एजेंट
युपेडेसिटिनिब
कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ने, सिरदर्द, हर्पीज़ ज़ॉस्टर (शिंगल्स) का संक्रमण और अन्य संक्रमण होने का अधिक जोखिम
अन्य दुर्लभ दुष्प्रभावों में ब्लड क्लॉट बनना, दिल का दौरा पड़ना और आघात होना शामिल होता है।
यह दवाई तब दी जा सकती है, जब 1 एक या उससे अधिक ट्यूमर नेक्रोसिस फ़ैक्टर (TNF) इन्हिबिटर्स (जैसे इन्फ़्लिक्सीमेब और एडैलिमुमेब) का पर्याप्त असर न हो या उनके प्रति असहनशीलता हो।
एट्रासिमोड
संक्रमण का बढ़ा हुआ जोखिम, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी
यह दवाई उन रोगियों में उपयोग के लिए नहीं है, जिनमें दिल के दौरे, अस्थिर एनजाइना, हार्ट फेल, आघात, और हृदय गति संबंधी कुछ समस्याओं का इतिहास हो।