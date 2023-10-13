जानवरों में प्रायोन बीमारियां
प्रायोन बीमारियां भेड़, बकरी, मवेशी, एल्क, हिरण, मिंक, बिल्ली और ऊंट में होती हैं। रोग के आधार पर, वे एक से दूसरी प्रजाति में तब फैल सकते हैं जब कोई पशु इनमें से कुछ करता है:
क्रूट्ज़फ़ेल्ड्ट-जैकब बीमारी से पीड़ित लोगों की तरह, प्रभावित जानवर धीरे-धीरे अनियंत्रित हो जाते हैं और मस्तिष्क के फंक्शन बिगड़ने पर असामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं।
स्क्रैपी, भेड़ में होने वाली प्रायोन बीमारी, स्क्रैपी, यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि भेड़ें बाड़ की पोस्ट या अन्य संरचनाओं से खुद को रगड़ती हैं और अपनी ऊन को फाड़ कर अलग कर देती हैं।
एल्क और हिरण में, प्रायोन बीमारी को क्रोनिक क्षय बीमारी कहा जाता है। ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्वीडन में, इस बात की चिंता है कि क्रोनिक वेस्टिंग रोग उन लोगों में फैल सकता है जो शिकार करते हैं, कसाई हैं या प्रभावित जानवरों को खाते हैं। हालांकि, लोगों में क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज या भेड़ स्क्रैपी के कारण प्रायोन बीमारी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। शोधकर्ता अध्ययन कर रहे हैं कि क्या क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज लोगों में फैलाई जा सकती है।
मैड काउ बीमारी (गोजातीय स्पंजीफ़ॉर्म एन्सेफैलोपैथी) नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मवेशी काफी उत्तेजित हो जाते हैं। यह रोग संभवत: शुरुआत में भेड़ से मवेशियों में मवेशी को स्क्रेपी-संक्रमित भेड़ के हिस्से खिलाने से होता है।
दूषित गोमांस या गोमांस उत्पादों को खाने से थोड़े प्रतिशत लोगों में क्रूट्ज़फ़ेल्ड्ट-जैकब बीमारी का एक रूप पैदा हो जाता है। 1996 में पहली बार वर्णन किए गए, इस रूप को वैरिएंट क्रूट्ज़फ़ेल्ड्ट-जैकब बीमारी कहा गया है (कभी-कभी मैड काउ बीमारी का मानव संस्करण भी कहा जाता है)। वैरिएंट क्रूट्ज़फ़ेल्ड्ट-जैकब बीमारी क्रेटज़्फ़ेल्ड-जैकब बीमारी के अन्य रूपों से कई मायनों में भिन्न होती है:
वैरिएंट क्रूट्ज़फ़ेल्ड्ट-जैकब बीमारी अपने चरम पर भी बहुत दुर्लभ थी। 7 मई 2022 तक, यूनाइटेड किंगडम में ऐसे 178 और दूसरे देशों में 55 मामले हो चुके हैं और दुनिया भर में ऐसे 233 मामले हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम में, प्रत्येक वर्ष होने वाले नए मामलों की संख्या 2000 में चरम पर थी। तब से, संख्या में लगातार गिरावट आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 4 लोगों में इस बीमारी का निदान किया गया है। उन सभी को शायद किसी अन्य देश में बीमारी प्राप्त हुई थी।