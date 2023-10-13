न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन द्वारा हार्ट फेल का वर्गीकरण
वर्ग
लक्षण
I कोई सीमितता नहीं
साधारण शारीरिक गतिविधि से थकावट, सांस लेने में कठिनाई, या धड़कन का एहसास (धकधकी) नहीं होती है।
II हल्का
साधारण शारीरिक गतिविधि से थकावट, सांस लेने में कठिनाई, धकधकी, या सीने में असहजता (एंजाइना) होती है।
III मध्यम
व्यक्ति विश्राम की स्थिति में सहज होता है, लेकिन साधारण शारीरिक गतिविधि से थकावट, सांस लेने में कठिनाई, और धकधकी या सीने में असहजता (एंजाइना) होती है।
IV तीव्र
विश्राम की स्थिति में लक्षण होते हैं, और किसी भी शारीरिक गतिविधि से लक्षण बढ़ जाते हैं।