मीटर्ड-डोज़ इनहेलर को इस्तेमाल करने का तरीका
मीटर वाले डोज़ इन्हेलर का उपयोग करने के लिए, व्यक्ति इन्हेलर को हिलाता है और ढक्कन हटाता है। व्यक्ति पूरी सांस छोड़ता है, फिर इनहेलर को मुंह के पास या मुंह में लाता है और इनहेलर के ऊपरी हिस्से को दबाते हुए धीरे-धीरे सांस लेता है। जहां दवाई का एक स्प्रे बाहर निकलता है, व्यक्ति सांस लेना जारी रखता है। इसके बाद व्यक्ति अपनी सांस रोकता है और बाद में फिर से सांस छोड़ता है। पूरी तरह से सांस छोड़ना फेफड़ों से हवा को साफ करने में मदद करता है, ताकि अगले सांस के साथ अधिक हवा को उत्पन्न किया जा सके। जितनी ज़्यादा हवा अंदर ली जाती है, उतनी ही ज़्यादा दवाई भी अंदर ली जा सकती है और इस तरह से वह ज़्यादा दूर मौजूद, छोटे वायुमार्गों तक पहुँचती है।
सेंटर्स फ़ॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन देखें: अस्थमा के लिए खुद की देखभाल: अपने इनहेलर का इस्तेमाल करना।