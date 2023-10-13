क्रोनिक विकार और बिना पर्चे वाली दवाइयां
अल्कोहल की लत के विकार से ठीक हो रहे लोगों को सर्दी की औषधियों सहित, अल्कोहल वाले किसी भी उत्पाद से बचने के बारे में सतर्क रहना ज़रूरी है। कुछ उत्पादों में 25% तक अल्कोहल होता है। कई OTC दवाइयों में ऐसे तत्व होते हैं, जो उनींदापन या चक्कर आना पैदा कर सकते हैं, जो अल्कोहल के कारण बदतर हो सकते हैं।
सर्दी-खांसी की दवा
डायबिटीज वाले लोगों को डीकंजेस्टेंट लेने से पहले, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये दवाइयां डायबिटीज को बढ़ा सकती हैं और इनके दुष्प्रभाव खतरनाक हो सकते हैं।
कफ़ सिरप
डायबिटीज़ वाले लोगों को ऐसे तरल उत्पादों का पता लगाने में मदद की आवश्यकता हो सकती है जिनमें शुगर, कफ़ सिरप शामिल नहीं है।
एंटीहिस्टामाइंस
सर्दी-खांसी की दवा
बढ़े हुए प्रोस्टेट वाले लोगों को एंटीहिस्टामाइन और डीकंजेस्टेंट लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव खतरनाक हो सकते हैं।
एंटीहिस्टामाइंस
सर्दी-खांसी की दवा
एंटीहिस्टामाइन या सर्दी-खांसी की दवा लेने से कुछ प्रकार के ग्लूकोमा जटिल हो सकते हैं।
हृदय रोग
एंटासिड
सर्दी का इलाज
एनाल्जेसिक
हृदय रोग वाले लोगों को डॉक्टर या फ़ार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, ताकि उन्हें एंटासिड या सर्दी की ऐसी औषधि चुनने में मदद मिल सके, जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयों के साथ इंटरैक्ट न करती हो। कुछ एनाल्जेसिक जैसे NSAID दिल की बीमारी को खराब कर सकते हैं।
सर्दी-खांसी की दवा
दिल की बीमारी वाले लोगों को डीकंजेस्टेंट लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव खतरनाक हो सकते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन)
एनाल्जेसिक
एंटासिड
हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को एनाल्जेसिक या एंटासिड चुनने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।
सर्दी-खांसी की दवा
हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को डीकंजेस्टेंट लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव खतरनाक हो सकते हैं।
हाइपोथायरॉइडिज़्म (थायरॉयड ग्लैंड की अधिक गतिविधि)
सर्दी-खांसी की दवा
हाइपोथायरॉइडिज़्म वाले लोगों को डीकंजेस्टेंट लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव खतरनाक हो सकते हैं।
गुर्दा विकार
एंटासिड
NSAID
किडनी की बीमारी वाले लोगों को एंटासिड चुनने या NSAID का उपयोग करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।
NSAID = बिना स्टेरॉइड वाली एंटी-इंफ़्लेमेट्री दवाएँ, OTC = बिना पर्चे वाली।