सेकंडरी रेनॉड सिंड्रोम के कारण
कारण
उदाहरण
ऑटोइम्यून और सूजन संबंधी विकार
मिक्स्ड या अनडिफ़रेंशिएटेड संयोजी ऊतक रोग
आइडियोपैथिक सूजन संबंधी मायोपैथी (जैसे पोलिम्योसाइटिस या डर्मेटोम्योसाइटिस)
हार्मोनल विकार
रक्त के विकार
कैंसर और संबंधित विकार
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर
तंत्रिका विकार
ट्रॉमा
कंपन
रक्त वाहिका के विकार
दवाइयाँ और दूसरे मादक पदार्थ
बीटा ब्लॉकर्स
कोकेन
एर्गोट की तैयारियां (माइग्रेन के लिए और बच्चे के जन्म के बाद रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है)
Nicotine
उत्तेजक दवाएं