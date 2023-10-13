मुख्य सामग्री पर जाएं
सेकंडरी रेनॉड सिंड्रोम के कारण

कारण

उदाहरण

ऑटोइम्यून और सूजन संबंधी विकार

मिक्स्ड या अनडिफ़रेंशिएटेड संयोजी ऊतक रोग

आइडियोपैथिक सूजन संबंधी मायोपैथी (जैसे पोलिम्योसाइटिस या डर्मेटोम्योसाइटिस)

रूमैटॉइड अर्थराइटिस

शोग्रेन सिंड्रोम

सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्मेटोसस

सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस

हार्मोनल विकार

हाइपोथाइरॉइडिज़्म

रक्त के विकार

ठंडा एग्लूटिनिन रोग

पोलिसाइथेमिया वेरा

कैंसर और संबंधित विकार

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर

पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम

तंत्रिका विकार

कार्पल टनल सिंड्रोम

ट्रॉमा

फ़्रॉस्टबाइट

कंपन

रक्त वाहिका के विकार

थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम

दवाइयाँ और दूसरे मादक पदार्थ

बीटा ब्लॉकर्स

कोकेन

एर्गोट की तैयारियां (माइग्रेन के लिए और बच्चे के जन्म के बाद रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है)

Nicotine

उत्तेजक दवाएं

