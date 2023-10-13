लार्वा छोटी आंत तक पहुंचते हैं जहां वे वयस्कों में परिपक्व होते हैं। वयस्क कीड़े छोटी आंत में रहते हैं जहां वे आंतों की दीवार से जुड़ जाते हैं। कुछ लार्वा परिपक्व होना बंद कर देते हैं और ऊतकों में लार्वा अवस्था में ही रुक जाते हैं; ये विशेष लार्वा पिल्लों और बिल्ली के बच्चों की मां के दूध के माध्यम से उनके लिए संक्रमण के स्रोत के रूप में काम करते हैं