क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन का ज़ूनोटिक ट्रांसमिशन
परिपक्व हुकवर्म आमतौर पर जानवरों की छोटी आंत में प्रजनन करते हैं और अंडे जानवरों के मल से बाहर निकल जाते हैं।
अनुकूल परिस्थितियों (नमी, गर्मी, छाया) के तहत, 1 से 2 दिनों में अंडों से लार्वा निकलता है। छोड़े गए लार्वा मल और/या मिट्टी में बढ़ते हैं।
5 से 10 दिनों के बाद, लार्वा संक्रामक हो जाता है। ये संक्रामक लार्वा अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में 3 से 4 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं।
एक बार जब लार्वा जानवर के संपर्क में आ जाता है, तो वे त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से हृदय और फिर फेफड़ों तक चले जाते हैं, जहां वे गले तक पहुंचते हैं और निगल लिए जाते हैं।
लार्वा छोटी आंत तक पहुंचते हैं जहां वे वयस्कों में परिपक्व होते हैं। वयस्क कीड़े छोटी आंत में रहते हैं जहां वे आंतों की दीवार से जुड़ जाते हैं। कुछ लार्वा परिपक्व होना बंद कर देते हैं और ऊतकों में लार्वा अवस्था में ही रुक जाते हैं; ये विशेष लार्वा पिल्लों और बिल्ली के बच्चों की मां के दूध के माध्यम से उनके लिए संक्रमण के स्रोत के रूप में काम करते हैं
जब लार्वा त्वचा में प्रवेश करता है तो मनुष्य संक्रमित हो जाते हैं। अधिकांश प्रजातियों में, लार्वा मानव होस्ट में आगे परिपक्व नहीं हो पाता है और त्वचा की सबसे ऊपरी परत के भीतर कभी-कभी एक दिन में कई सेंटीमीटर तक घूमता रहता है। कुछ लार्वा गहरे ऊतकों में फंस सकते हैं।
चित्र रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, वैश्विक स्वास्थ्य, परजीवी रोग और मलेरिया प्रभाग से।