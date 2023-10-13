पोस्टीरियर टिबियल तंत्रिका और टर्सल टनल
यह चित्र दाहिने टखने और पैर के अंदरूनी हिस्से के विभिन्न टेंडन और तंत्रिकाओं को दर्शाता है।
पोस्टीरियर टिबियल तंत्रिका और टर्सल टनल नामक एक संकरी जगह से होकर गुजरती है, जो उस क्षेत्र में होती है जहां यह फ्लेक्सर रेटिनकुलम के नीचे से गुजरती है। जब टर्सल टनल संकुचित हो जाती है, या टेंडन में सूजन आ जाती है, तो दर्द हो सकता है।
पोस्टीरियर टिबियल मांसपेशी का टेंडन
फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मांसपेशी का टेंडन
टिबियल तंत्रिका
फ्लेक्सर रेटिनकुलम
मीडियल प्लैंटार तंत्रिका
लैटरल प्लैंटार तंत्रिका
