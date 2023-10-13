यह चित्र दाहिने टखने और पैर के अंदरूनी हिस्से के विभिन्न टेंडन और तंत्रिकाओं को दर्शाता है।

पोस्टीरियर टिबियल तंत्रिका और टर्सल टनल नामक एक संकरी जगह से होकर गुजरती है, जो उस क्षेत्र में होती है जहां यह फ्लेक्सर रेटिनकुलम के नीचे से गुजरती है। जब टर्सल टनल संकुचित हो जाती है, या टेंडन में सूजन आ जाती है, तो दर्द हो सकता है।