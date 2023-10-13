मुख्य सामग्री पर जाएं
क्रोमोसोम की संरचना

क्रोमोसोम क्रोमैटिड नामक भुजाओं से बने होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक छोटी भुजा होती है, जिसे "p" कहते हैं, और एक लंबी भुजा होती है, जिसे "q" कहते हैं।

सेंट्रोमियर वह क्षेत्र है जहां 2 क्रोमैटिड एक साथ जुड़े होते हैं।

टेलोमीयर क्रोमोसोम की प्रत्येक भुजा के सिरों पर स्थित क्षेत्र होते हैं।

एक DNA अणु DNA के 2 तंतु होते हैं जो एक-दूसरे के चारों ओर घूमते हुए लाखों सीढ़ियों वाली एक घुमावदार सीढ़ी जैसे दिखते हैं। प्रत्येक अत्यधिक लंबा DNA अणु किसी एक क्रोमोसोम के अंदर कुंडलित होता है।

क्रेडिट: ग्वेन शॉकी / SCIENCE PHOTO LIBRARY