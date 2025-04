दवाइयों का विवरण

The Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP): एक गैरलाभकारी संगठन जो चिकित्सकीय अनुसंधान में उनके द्वारा निभाए जाने वाली भूमिका के बारे में मरीजों, चिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं, मीडिया, योजना निर्माताओं को शिक्षित करता और जानकारी देता है