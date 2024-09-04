Hémospermie

Anamnèse

L'anamnèse de la maladie actuelle doit noter la durée des symptômes. Il faut interroger spécifiquement les patients qui ne donnent pas volontairement l'information à propos d'une éventuelle biopsie prostatique récente ou tout traumatisme (p. ex., instrumentation urologique, injections péniennes, traumatisme lié à l'activité sexuelle). Les symptômes associés importants sont une hématurie, une difficulté à uriner ou à stopper les mictions, une nycturie, des brûlures avec miction et un écoulement urétral. L'association avec les rapports sexuels doit également être notée.

La revue des systèmes doit rechercher les symptômes de troubles étiologiques, notamment les tendances aux ecchymoses, des saignements de nez fréquents, des saignements des gencives excessifs lors du brossage de dents ou lors d'interventions stomatologiques (troubles hématologiques), de la fièvre, des tremblements, des sueurs nocturnes, des douleurs osseuses ou une perte de poids (infection ou cancer de la prostate).

La recherche des antécédents médicaux doit porter spécifiquement sur des troubles prostatiques, une radiothérapie pour cancer de la prostate, des antécédents ou une exposition à la tuberculose ou au VIH, des facteurs de risque d'infections sexuellement transmissibles (les infections sexuellement transmissibles, p. ex., des rapports sexuels non protégés, partenaires sexuels multiples), de troubles hémorragiques connus et des troubles connus qui prédisposent à une hémorragie (p. ex., cirrhose). L'anamnèse médicamenteuse doit rechercher l'utilisation d'anticoagulants ou d'anti-agrégants plaquettaires. Il faut interroger les patients sur tout antécédent familial de cancer de la prostate et sur les voyages dans les régions où la schistosomiase est endémique.