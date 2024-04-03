Introduction à la prise en charge du patient qui a des troubles dentaires

Le médecin doit toujours examiner la cavité orale et savoir reconnaître les affections bucco-dentaires, en particulier les éventuels cancers buccaux. Cependant, la consultation d'un chirurgien-dentiste est nécessaire pour dépister les affections bénignes telles que les lésions dentaires, parodontales et ostéomuqueuses. De même, les patients présentant une xérostomie, une tuméfaction inexpliquée ou une douleur buccale, faciale ou cervicale doivent consulter le chirurgien-dentiste.

Les enfants qui présentent une malformation maxillo-faciale (pouvant également avoir des troubles dentaires nécessitant une correction) doivent également être examinés par le dentiste.

En cas de fièvre d'origine inconnue ou d'infection systémique d'origine inconnue, des sources dentaires d'infection doivent être recherchées.

Une consultation dentaire est nécessaire avant une radiothérapie de la tête et du cou et est conseillée avant une chimiothérapie.

Les troubles dentaires courants, les urgences dentaires et d'autres symptômes dentaires et oraux, dont les douleurs dentaires, sont abordés ailleurs dans LE MANUEL. Ce chapitre se concentre sur