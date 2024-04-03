Introduction à la prise en charge du patient qui a des troubles dentaires

Le médecin doit toujours examiner la cavité orale et savoir reconnaître les affections bucco-dentaires, en particulier les éventuels cancers buccaux. Cependant, la consultation d'un chirurgien-dentiste est nécessaire pour dépister les affections bénignes telles que les lésions dentaires, parodontales et ostéomuqueuses. De même, les patients présentant une xérostomie, une tuméfaction inexpliquée ou une douleur buccale, faciale ou cervicale doivent consulter le chirurgien-dentiste.
Les enfants qui présentent une malformation maxillo-faciale (pouvant également avoir des troubles dentaires nécessitant une correction) doivent également être examinés par le dentiste.
En cas de fièvre d'origine inconnue ou d'infection systémique d'origine inconnue, des sources dentaires d'infection doivent être recherchées.
Une consultation dentaire est nécessaire avant une radiothérapie de la tête et du cou et est conseillée avant une chimiothérapie.
Les troubles dentaires courants, les urgences dentaires et d'autres symptômes dentaires et oraux, dont les douleurs dentaires, sont abordés ailleurs dans LE MANUEL. Ce chapitre se concentre sur
Changements gériatriques qui affectent la santé bucco-dentaire
Troubles systémiques qui se manifestent dans la cavité buccale
Bases de gériatrie: patient présentant des troubles dentaires
La sécrétion salivaire de repos diminue rarement de manière significative par le fait du vieillissement seul. La xérostomie ou l'hyposalivation chez les personnes âgées est quasiment toujours un effet secondaire des médicaments, même si le flux salivaire stimulé par l'alimentation reste généralement normal.
L'abrasion cuspidienne des dents usées et l'affaiblissement des muscles masticateurs peuvent rendre la mastication fatigante et compromettre l'alimentation.
La diminution de la masse osseuse des maxillaires (en particulier de l'os alvéolaire), la sécheresse de la bouche, l'amincissement de la muqueuse et les troubles de coordination des lèvres, des joues et des mouvements de la langue peuvent rendre difficile la rétention de prothèse.
Les papilles gustatives deviennent moins sensibles, ainsi les personnes âgées ont tendance à abuser des condiments, en particulier du sel (qui est dangereux pour certaines d'entre elles) ou bien à préférer des aliments très chauds pour augmenter le goût, brûlant parfois la muqueuse buccale qui est souvent atrophique.
Les récessions gingivales et la xérostomie contribuent au développement des caries radiculaires.
Malgré ces modifications, l'amélioration de l'hygiène dentaire a fortement réduit la fréquence de la perte des dents et la plupart des personnes âgées peuvent espérer conserver leurs dents.
Une mauvaise hygiène buccale contribue à un mauvais apport nutritionnel, qui altère l'état général. Les maladies bucco-dentaires (en particulier les parodontites) sont associées à un risque 2 fois plus élevé de coronaropathie. Les patients édentés ne peuvent plus avoir de parodontite car ils n'ont plus de parodonte, mais la parodontite peut être responsable de la perte des dents. Une pneumopathie par inhalation chez un patient qui a une parodontite peut impliquer des microrganismes anaérobies, et a une mortalité élevée. Les bactériémies sévères dues à une infection dentaire aiguë ou chronique peuvent contribuer à la formation d'abcès cérébraux, d'une thrombose du sinus caverneux, d'une endocardite, d'infections des prothèses articulaires et de fièvres inexpliquées.