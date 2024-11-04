Incontinence des selles chez l'enfant

Entretien

Dans la phase d'entretien, les séances régulières de fréquentation des toilettes sont encore nécessaires pour encourager l'évacuation des selles avant que la sensation de besoin ne soit ressentie. Cette stratégie diminue le risque de rétention des selles et permet au rectum de revenir à sa taille normale; améliorant la réactivité musculaire et la sensibilité nerveuse. Pendant la phase d'entretien, les médecins doivent éduquer le soignant et l'enfant sur la façon dont le fait de s'asseoir sur les toilettes est essentiel au succès du traitement.

Des consultations de suivi régulières sont nécessaires pour prodiguer des conseils et un soutien continu. La rééducation intestinale est un long processus qui peut prendre plusieurs mois ou années et comprend le sevrage lent des laxatifs une fois les symptômes disparus et les encouragements continus à la séance de toilette. Les rechutes se produisent souvent pendant le sevrage du traitement d'entretien, il est donc important de fournir un soutien et des conseils en continu au cours de cette phase.

L'encoprésie peut se reproduire dans les périodes de stress ou de transition, donc les membres de la famille doivent être préparés à cette possibilité. Les taux de réussite sont affectés par des facteurs physiques et psychosociaux (3), mais les taux de guérison à 1 an vont jusqu'à 50%, les taux de guérison à 5 ans sont d'environ 50% et les taux de guérison à 10 ans sont d'environ 80% (4). Les médecins et les familles doivent se méfier de la récidive tardive de l'encoprésie sans comportement de rétention et doivent envisager une évaluation plus approfondie (5).