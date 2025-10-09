Le changement climatique, défini par les Nations Unies comme “ des variations à long terme des températures et des conditions météorologiques ” dues à des activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles à l’ère industrielle, a entraîné des changements profonds et continus dans notre environnement et la santé de notre planète et de notre humanité (1). Depuis le début de la révolution industrielle, l’accélération continue des émissions de gaz à effet de serre due principalement à la combustion de combustibles fossiles a entraîné une augmentation des taux de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre, causant une augmentation des températures moyennes mondiales. L’augmentation des températures a entraîné une élévation du niveau de la mer, des événements météorologiques extrêmes, notamment des inondations, des vagues de chaleur prolongées et plus sévères, et une aggravation de la sécheresse. Ces changements au niveau de l’environnement et des conditions météorologiques ont entraîné divers résultats indésirables, notamment :

Augmentation de la mortalité et de la morbidité dues aux coups de chaleur

Malnutrition due aux mauvaises récoltes et à l’insécurité alimentaire

Feux de forêt qui exposent les personnes à une pollution atmosphérique accrue

Déplacement des communautés, migration et conflits civils liés à des perturbations économiques profondes

L’exposition et les conséquences néfastes liées à ces menaces exerceront une pression croissante sur les infrastructures des communautés et des systèmes de santé pour qu’ils réagissent de manière adéquate. Les individus et les communautés disposant des ressources socio-économiques les plus limitées seront les plus exposés aux effets environnementaux du changement climatique.

Les efforts visant à atténuer les dommages en réduisant l’utilisation des combustibles fossiles n’ont pas encore réussi à modérer les températures mondiales. On s’attend donc à ce que ces variations de température continuent de dégrader notre environnement et exposent les humains à des risques d’effets délétères sur la santé .

Les effets connus et potentiels sur la santé humaine liés au changement climatique comprennent les risques psychologiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les affections respiratoires et allergiques, un dysfonctionnement du système immunitaire et une sensibilité accrue aux infections. Les mesures d’adaptation possibles peuvent limiter les risques pour la santé humaine, en particulier chez les personnes les plus vulnérables.

Effets spécifiques sur la santé humaine liés au changement climatique

Conséquences psychologiques :

La conséquence la plus importante sur la santé humaine est peut-être psychologique. Les individus peuvent présenter une aggravation de l’anxiété, de la dépression, du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et du déclin cognitif en raison d’expositions liées au climat qui provoquent une perturbation sociale profonde, une insécurité alimentaire et hydrique et un déplacement géographique des individus et des communautés. Les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique préexistante peuvent présenter des exacerbations de leur maladie à cause d’un stress supplémentaire et de perturbations des services de soins de santé en raison d’un accès limité aux médicaments et aux professionnels de santé (2,3).

Maladie cardiovasculaire :

Des conséquences cardiovasculaires sur la santé humaine peuvent survenir en raison des effets d’une chaleur excessive lors des vagues de chaleur, lorsque les efforts pour refroidir l’organisme entraînent une fréquence cardiaque excessive, une demande myocardique, et potentiellement une ischémie myocardique et une insuffisance cardiaque .Lorsque les patients sont exposés à une chaleur aiguë, l’utilisation de bêtabloquants et de diurétiques peut altérer l’hémodynamique cardiovasculaire et rénale, limitant les mécanismes adaptatifs. L’exposition aux feux de forêt entraînant l’inhalation de petites particules (PP) peut provoquer une inflammation systémique, conduisant à une inflammation vasculaire, une thrombose et une ischémie. Les données épidémiologiques suggèrent un risque accru de mort subite et d’infarctus du myocarde chez les personnes exposées à des feux de forêt majeurs (4, 5).

Maladies respiratoires et allergiques :

L’augmentation de l’exposition aux PP, en particulier aux particules fines (PP 2,5 , PP 10 ), due à la fumée d’incendie et à la pollution industrielle, peut exacerber les troubles pulmonaires sous-jacents tels que l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les aéroallergènes, tels que l’ambroisie, sont maintenant présents dans des régions géographiques plus étendues en raison des températures plus chaudes, qui favorisent leur croissance et leur allergénicité. Chez les personnes vulnérables (par exemple, celles vivant près de zones industrielles), l’association d’une augmentation de l’allergénicité et d’une exposition à la pollution atmosphérique peut augmenter le risque de développer un asthme, des exacerbations d’asthme et d’autres troubles respiratoires (6).

Maladies rénales :

L’exposition à une chaleur extrême peut entraîner une insuffisance rénale aiguë due à une déshydratation. Chez les personnes exposées de manière chronique à la chaleur (par exemple, ouvriers agricoles), une chaleur extrême peut contribuer à une insuffisance rénale chronique inexpliquée (anciennement appelée néphropathie méso-américaine, après qu’une charge de morbidité élevée a été observée chez les ouvriers agricoles en Amérique centrale). Les perturbations des services de dialyse et médicaux dues aux conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner des taux plus élevés d’hospitalisation et de décès, et retarder la transplantation rénale (7,8).

Maladies immunologiques :

Les conséquences environnementales sur le système immunitaire liées au changement climatique sont mal comprises. Toutefois, de nouvelles données probantes suggèrent que la pollution, le stress dû à la chaleur et les expositions infectieuses peuvent causer une perte de l’intégrité de l’épithélium et des muqueuses intestinales, ce qui entraîne une cascade inflammatoire pouvant causer une maladie auto-immune. L’exposition environnementale peut entraîner des modifications du système immunitaire qui provoquent de nouvelles maladies auto-immunes ou éventuellement des exacerbations de maladies existantes .Il est difficile de comprendre la relation temporelle entre l’exposition et l’effet immunologique ; des données épidémiologiques récentes ont démontré une association entre le développement de la polyarthrite rhumatoïde et l’exposition aux PP et aux oxydes d’azote dus aux feux de forêt (9,10).

Maladies infectieuses :

L’augmentation du risque d’infections peut être liée à la migration des agents pathogènes en raison du changement climatique. Les maladies transmises par les tiques, les infections fongiques et le paludisme peuvent devenir endémiques dans des régions plus vastes. Les inondations dues à l’augmentation de la sévérité des orages et à l’augmentation du niveau de la mer peuvent affecter les populations vulnérables dans les régions de basse altitude en raison de maladies d’origine hydrique entraînant diarrhée, déshydratation et malnutrition (11).

Stratégies d’adaptation et d’atténuation

Alors que les expositions environnementales dues au climat sont de plus en plus fréquentes et sévères, les professionnels de santé doivent comprendre comment communiquer avec les patients et leurs communautés et les aider à se préparer et à limiter les risques, en particulier chez les personnes les plus à risque .Par exemple, les outils de cartographie émergeants et les prévisions météorologiques plus précises permettent une évaluation plus précise des zones et des individus à risque d’effets de chaleur.

Les établissements de santé locaux, les gouvernements locaux et les cliniciens peuvent développer des systèmes d’alerte pour communiquer les risques et fournir des stratégies et des ressources adaptatives en prévision des besoins.

Des indices de qualité de l’air bien définis peuvent être utilisés pour communiquer le potentiel imminent d’exposition à la fumée des feux de forêt et aux PP aux individus et aux communautés à risque (comme ceux atteints de BPCO ou d’asthme). Les responsables de la santé publique peuvent mettre en œuvre des stratégies de protection, comme rester à l’intérieur, utiliser des masques N95 et envisager l’installation de filtres HEPA dans les habitations pour une utilisation pendant les périodes d’exposition à des niveaux élevés de pollution atmosphérique.

La formation des patients dans les zones à haut risque de tempêtes, d’inondations ou de vagues de chaleur sera nécessaire pour garantir un approvisionnement adéquat en médicaments, en eau et en nourriture, ainsi qu’une alimentation de secours pour les télécommunication et la réfrigération nécessaires pour certains médicaments. Plus globalement, les sources d’énergie renouvelables doivent être de plus en plus utilisées, et le secteur de la santé devra adopter des stratégies pour limiter les déchets et la pollution, étant donné que la prestation de soins de santé contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre dans la plupart des pays industrialisés.

