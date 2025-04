Présentation des troubles tubulaires du rein

La fonction des reins est de filtrer et de nettoyer le sang. Ils maintiennent en outre l’équilibre dans l’organisme de l’eau, des électrolytes (tels que sodium, potassium, bicarbonate et chlore) et des nutriments dans le sang.

La fonction des reins commence par la filtration du sang lorsqu’il passe dans de microscopiques pelotes de petits vaisseaux sanguins munis de petits pores (glomérules). Ce processus fait passer une grande quantité d’eau, d’électrolytes et d’autres substances dans les tubules rénaux. Les cellules qui revêtent ces tubules réabsorbent et restituent au sang l’eau, les électrolytes et les substances nutritives nécessaires (telles que glucose et acides aminés). Ces cellules transportent également des déchets, des médicaments et des drogues, du sang vers le liquide (qui devient urine) à mesure qu’il coule dans les tubules.

Les reins ajoutent également des hormones qui maintiennent la production de sang (l’érythropoïétine), la tension artérielle et l’équilibre électrolytique.

Les troubles qui perturbent la fonction de transport des cellules qui revêtent les tubules sont appelés troubles tubulaires ou troubles du transport. À savoir :

Ces tubulopathies sont souvent héréditaires et nombre d’entre elles se manifestent à la naissance. Certaines ont d’autres causes, telles que les médicaments ou d’autres maladies.