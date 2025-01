Acidose tubulaire rénale (ATR)

Si le taux de potassium sanguin est bas, comme on l’observe dans les types 1 et 2, des manifestations neurologiques peuvent apparaître, dont une faiblesse musculaire, une diminution des réflexes, et même une paralysie. Dans le type 1, des calculs rénaux peuvent se former, ce qui provoque des lésions des cellules rénales et, dans certains cas, une maladie rénale chronique. Dans le type 2 et parfois le type 1, une douleur osseuse et une ostéomalacie peuvent se produire chez les adultes et un rachitisme chez les enfants.