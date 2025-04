La thrombose veineuse rénale survient le plus souvent chez les adultes. Chez les adultes, l’apparition et l’évolution sont en général progressives et asymptomatiques. Un fragment du caillot qui se détache de la veine rénale et atteint le poumon constitue parfois un indice pour les médecins (embolie pulmonaire). Celle-ci provoque un essoufflement soudain et une douleur thoracique, qui s’aggrave lors de l’inspiration. Chez d’autres personnes, la production d’urine diminue.

Chez la plupart des enfants et chez quelques adultes, l’apparition et l’évolution sont généralement soudaines. La douleur, qui est souvent le premier symptôme, se situe en général derrière les côtes inférieures et sur les hanches. Les personnes peuvent présenter de la fièvre, des nausées, des vomissements, une production d’urine inférieure à la normale et du sang dans l’urine.