Présentation des troubles rénaux vasculaires

National Kidney Foundation (NKF ; Fondation nationale américaine du rein) : L’offre de ce bureau d’information est exhaustive, des informations essentielles sur la fonction rénale à l’accès au traitement et au soutien pour les personnes atteintes de maladie rénale, à la formation médicale continue et aux opportunités de recherche et de bourses de soutien pour les professionnels de la santé.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK ; Institut national américain du diabète et des maladies digestives et rénales) : Informations générales sur les maladies rénales, notamment les découvertes de recherche, les statistiques, et les programmes de santé et de sensibilisation communautaires.