Maladie athéro-embolique rénale

De petits fragments de matériel lipidique solide qui adhèrent à la paroi durcie (athérosclérotique) des vaisseaux sanguins, habituellement de l’aorte, se détachent et migrent à travers le flux sanguin, devenant des emboles (athéroemboles). Certains emboles migrent dans les plus petites artères rénales où ils provoquent un blocage de l’apport de sang aux reins. Ce processus touche, en général, les deux reins de manière à peu près égale et au même moment. Les emboles athéromateux peuvent également atteindre d’autres organes et y obstruer le flux sanguin.

Le matériel lipidique peut se décoller spontanément lorsque l’athérosclérose aortique est sévère. Cette situation peut plus généralement se produire en tant que complication d’une intervention chirurgicale, d’une angioplastie ou de tout autre examen d’imagerie concernant l’aorte, comme l’angiographie lorsque des fragments de matériel lipidique qui adhèrent à la paroi de l’aorte sont détachés non intentionnellement. La maladie rénale athéro-embolique est bien plus fréquente chez les personnes âgées.