Modifications du régime alimentaire

Réduction du stress et exercices des muscles pelviens

Entraînement de la vessie

Médicaments

Parfois, chirurgie si les autres traitements sont inefficaces

Les médecins peuvent soulager jusqu’à 90 % des personnes souffrant de cystite interstitielle mais l’éradication complète des symptômes est rare. Les médecins encouragent les personnes à faire attention à tous les facteurs pouvant déclencher un épisode de symptômes de cystite interstitielle.

Des modifications du régime alimentaire constituent la première étape du traitement. Les personnes atteintes de cette affection doivent éviter de consommer des aliments épicés et à teneur élevée en potassium parce que ces aliments peuvent encore plus irriter la vessie. Tabac et alcool doivent être évités.

Une diminution du stress et des exercices des muscles pelviens (par exemple, les exercices de Kegel) pratiqués avec biofeedback peuvent s’avérer utiles.

Il est également demandé aux personnes de modifier leurs habitudes de miction. L’entraînement de la vessie est une technique impliquant que les personnes suivent un programme fixe de miction pendant leurs heures d’éveil. Les médecins travaillent avec les personnes pour établir un programme de mictions toutes les 2 ou 3 heures et pour supprimer l’impériosité de la miction à d’autres heures (par exemple, en se détendant et en respirant profondément). À mesure que les personnes deviennent plus à même de supprimer l’impériosité de la miction, l’intervalle est progressivement allongé.

Des médicaments sont souvent nécessaires. Les personnes peuvent avoir besoin de prendre des analgésiques pour réduire la douleur. Les antidépresseurs peuvent également diminuer la douleur et permettre à la vessie de se détendre. Les antihistaminiques peuvent également réduire l’impériosité de la miction. Du pentosane peut être prescrit par voie orale pour favoriser la restauration de la paroi vésicale. Lorsque le pentosane par voie orale ne s’avère pas efficace, les médecins peuvent placer une solution de pentosane directement dans la vessie au moyen d’un cathéter. Ils peuvent également instiller une solution de diméthylsulfoxyde dans la vessie. Les personnes maintiennent la solution dans la vessie pendant 15 minutes puis elles urinent pour évacuer la solution. Ces solutions peuvent soulager la douleur et l’impériosité pendant quelque temps mais ces traitements doivent généralement être répétés.

Les médecins essaient parfois de soulager la douleur et l’impériosité en stimulant les nerfs provenant de la moelle épinière (appelés racines nerveuses) qui contrôlent la vessie. Une autre possibilité consiste à dilater la vessie avec du liquide ou du gaz. Ce traitement, dénommé hydrodistension vésicale, peut soulager les symptômes.

Les médecins associent souvent des traitements pour mieux soulager. Toutefois, lorsque les associations de traitements s’avèrent inefficaces, on peut essayer d’intervenir chirurgicalement.