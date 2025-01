La cause la plus fréquente de la néphrite tubulo-interstitielle aiguë est une réaction allergique à un médicament. Les antibiotiques tels que la pénicilline et les sulfamides, les diurétiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), dont l’aspirine, peuvent provoquer une réaction allergique. Le délai entre l’exposition à l’allergène qui a provoqué la réaction et le développement d’une néphrite tubulo-interstitielle aiguë varie de 3 jours à 5 semaines.

Certains médicaments peuvent également provoquer une néphrite tubulo-interstitielle par des mécanismes non allergiques. Par exemple, les AINS peuvent directement porter atteinte au rein, avec un délai allant jusqu’à 18 mois avant de provoquer une néphrite tubulo-interstitielle chronique.

Les infections rénales (pyélonéphrites) peuvent également provoquer une néphrite tubulo-interstitielle aiguë ou chronique. Une insuffisance rénale est peu probable à moins qu’une inflammation ne provoque une obstruction des voies urinaires ou qu’une pyélonéphrite ne survienne dans les deux reins.

La néphrite tubulo-interstitielle peut être provoquée par des troubles immunologiques affectant principalement le rein, tels qu’une néphrite interstitielle associée à un anticorps anti-membrane basale tubulaire (anti-TBM).