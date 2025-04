Urgence urinaire

Une nécessité impérieuse d’uriner (urgence), qui peut se manifester par une tension douloureuse continue (ténesme), peut être provoquée par une irritation vésicale. Une perte non contrôlée d’urine (incontinence) peut se produire si les personnes n’urinent pas immédiatement. L’urgence peut être due à une infection de la vessie. La caféine et l’alcool peuvent contribuer à l’urgence mais provoquent rarement l’urgence grave par eux-mêmes. Une inflammation de la vessie (cystite interstitielle) en est rarement la cause.

Les médecins peuvent généralement déterminer la cause d’une urgence à l’aide des symptômes des personnes, des résultats de l’examen clinique et de l’analyse d’urine. En cas de suspicion d’infection, il peut être nécessaire de procéder à une analyse d’urine avec mise en culture. Parfois, en particulier en cas de suspicion de cystite interstitielle, les médecins peuvent insérer un tube souple à fibres optiques dans la vessie (cystoscopie) ou procéder à une biopsie de la vessie.

Les médecins traitent la cause de l’urgence.

(Voir aussi Présentation des symptômes des voies urinaires.)