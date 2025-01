Douleur et sensation de brûlure à la miction

Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause des mictions douloureuses et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir tableau Quelques causes et caractéristiques d’une miction douloureuse).

Les médecins peuvent demander si des symptômes similaires sont déjà survenus par le passé. Les médecins posent des questions au sujet des symptômes pouvant accompagner la douleur et fournir des indices sur la cause. Par exemple, les médecins peuvent demander

Si du sang est présent dans l’urine et si celle-ci est trouble ou malodorante

Si un écoulement a été observé

Si les personnes ont eu récemment des rapports sexuels non protégés

Si des produits pouvant être irritants ont été appliqués sur les organes génitaux

Si un cathéter vésical a été récemment inséré ou si une autre intervention a été effectuée sur les voies urinaires

Il est demandé aux femmes si elles peuvent être enceintes.

Chez les femmes, l’examen clinique comprend généralement un examen pelvien et le prélèvement d’échantillons de liquide cervical et vaginal, aux fins de dépistage d’IST. Chez les hommes, le pénis est examiné pour dépister la présence d’un écoulement et les médecins pratiquent un toucher rectal afin de contrôler la prostate.

Les médecins peuvent parfois obtenir des indices concernant la cause en fonction des endroits où les symptômes sont les plus graves. Par exemple, si les symptômes les plus graves se situent juste au-dessus de l’os pubien, une infection de la vessie peut être la cause. Si les symptômes les plus graves se situent à l’ouverture de l’urètre, une urétrite peut être la cause. Chez les hommes présentant un écoulement du pénis, une urétrite en est souvent la cause. Si la brûlure affecte surtout le vagin et si les femmes présentent un écoulement, une vaginite peut en être la cause. Un écoulement cervical suggère une cervicite.

Les médecins peuvent également examiner les antécédents alimentaires de la personne pour déterminer si elle consomme des aliments ou des boissons susceptibles de provoquer ces symptômes.