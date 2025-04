Présentation de l’insuffisance rénale

L’insuffisance rénale est l’incapacité des reins à filtrer correctement les déchets métaboliques du sang.

L’insuffisance rénale peut être provoquée par de nombreuses causes différentes. Certaines entraînent une détérioration rapide de la fonction rénale (lésion rénale aiguë, également dénommée insuffisance rénale aiguë). D’autres conduisent à une détérioration progressive de la fonction rénale (maladie rénale chronique, également dénommée insuffisance rénale chronique). Outre leur perte de capacité à filtrer les déchets métaboliques présents dans le sang (tels que la créatinine et l’azote uréique), les reins ont une aptitude réduite à réguler la quantité et la distribution de l’eau dans l’organisme (équilibre hydrique) et les taux d’électrolytes (sodium, potassium, calcium, phosphate) et d’acide dans le sang.

Lorsque l’insuffisance rénale dure depuis un certain temps, la tension artérielle augmente souvent. Les reins perdent leur capacité à produire en quantité suffisante une hormone (érythropoïétine) qui stimule la formation de nouveaux globules rouges, ce qui provoque une réduction du nombre de globules rouges (anémie). Les reins perdent aussi leur capacité à produire du calcitriol (la forme active de la vitamine D) en quantité suffisante, qui est essentiel à la santé osseuse. Chez les enfants, l’insuffisance rénale affecte le développement osseux. Chez les enfants comme chez les adultes, une insuffisance rénale peut entraîner l’affaiblissement et l’altération des os.

Bien que la fonction rénale puisse se détériorer chez des personnes de tout âge, les insuffisances rénales tant aiguës que chroniques sont plus fréquentes chez les personnes âgées que chez les jeunes. Il est possible de traiter de nombreux troubles provoquant une détérioration de la fonction rénale et la fonction rénale peut être rétablie. La disponibilité de la dialyse et de la transplantation rénale ont transformé l’insuffisance rénale, auparavant une maladie fatale, en une pathologie qui peut être prise en charge.