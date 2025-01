Dans l’hémodialyse, le sang est extrait de l’organisme et pompé par un appareil situé à l’extérieur de l’organisme vers un dialyseur (rein artificiel). Le dialyseur filtre les résidus métaboliques du sang et renvoie le sang purifié dans l’organisme des personnes. La quantité totale de liquide réinjecté peut être ajustée ; en particulier, l’excès de liquide qui s’accumule en cas d’insuffisance rénale peut être drainé.

L’hémodialyse nécessite des accès répétés à la circulation sanguine. Bien que les médecins puissent créer un accès temporaire en insérant un gros cathéter intraveineux dans une grande veine, ils préfèrent généralement avoir recours à une intervention chirurgicale visant à créer une connexion artificielle entre une artère et une veine (une fistule artérioveineuse), afin de faciliter l’accès à long terme. Dans cette procédure, en général l’artère radiale de l’avant-bras est jointe à la veine céphalique de l’avant-bras. Ainsi, la veine céphalique augmente de diamètre et le flux sanguin augmente à travers la veine, ce qui rend celle-ci plus adaptée aux ponctions répétées. Les fistules sont créées par des chirurgiens vasculaires.

Lorsqu’il n’est pas possible de créer une fistule, une artère et une veine peuvent être connectées chirurgicalement au moyen d’un connecteur synthétique (greffe). Les greffes sont souvent posées dans le bras des personnes. Dans l’hémodialyse, les techniciens placent des aiguilles dans la fistule ou la greffe des personnes afin que le sang puisse être extrait et filtré.

L’héparine, un médicament qui empêche la coagulation du sang, est administrée au cours de l’hémodialyse pour éviter la formation de caillots sanguins dans le dialyseur. Dans ce dernier, une membrane poreuse artificielle permet de filtrer la partie liquide du sang (dialysat). Le liquide, les déchets et les électrolytes du sang filtrent à travers la membrane et se retrouvent dans le dialysat. Les cellules sanguines et les protéines de grande taille ne peuvent traverser les petits pores de la membrane et restent donc dans le sang. Le sang dialysé (purifié) est ensuite réintroduit dans l’organisme des personnes.

Les dialyseurs sont de différentes tailles et niveaux d’efficacité. Le traitement nécessite généralement 3 à 5 heures. La plupart des personnes qui souffrent de maladie rénale chronique doivent être hémodialysées 3 fois par semaine.

La complication la plus fréquente de l’hémodialyse est l’hypotension artérielle pendant ou peu après la dialyse. La tension artérielle s’élève généralement pendant la période séparant deux traitements. En particulier au début de l’hémodialyse, les personnes peuvent présenter des crampes musculaires, des démangeaisons, des nausées et des vomissements, des céphalées, le syndrome des jambes sans repos et des douleurs thoraciques et dorsales. Moins souvent, elles peuvent présenter confusion, agitation, trouble visuel et/ou crises épileptiques.

Les complications peuvent également concerner la greffe ou la fistule, comme une infection, des caillots sanguins, un saignement et un renflement (formation d’un anévrisme). Les personnes devront rapidement avertir leur médecin si l’un des symptômes suivants survient :

Douleur

Rougeur ou chaleur

Craquelures de la peau environnante

Ecchymose

Saignement prolongé sur le site de la fistule

Renflement augmentant rapidement de volume (en quelques jours ou moins) sur la greffe ou la fistule

Perte de pouls ou de sensations vibratoires que le site de la greffe ou de la fistule présente normalement

Gonflement (œdème)