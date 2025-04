Évaluation des troubles rénaux et des voies urinaires

Les médecins obtiennent les antécédents médicaux en interrogeant les personnes. Les questions portent sur les symptômes des personnes, leurs antécédents médicaux (les troubles qu’elles ont eus), les médicaments (sur prescription et en vente libre), les drogues et les substances (récréatives, [y compris l’alcool et le tabac] et illicites), les allergies et les pathologies affectant des membres de la famille. On pose typiquement les questions suivantes aux personnes chez qui l’on suspecte un trouble affectant les reins ou les voies urinaires :

Quantité, fréquence et moment des mictions

Si la miction est douloureuse ou occasionne des brûlures

S’il y a du sang dans l’urine

S’il y a des fuites d’urine (incontinence urinaire)

S’il est difficile de commencer le jet urinaire

S’il y a une sensation que la vessie ne se vide pas complètement

Si les personnes ont eu des infections des voies urinaires antérieures, si elles ont subi des procédures touchant les voies urinaires ou des opérations

Si elles éprouvent des douleurs au flanc, sur le côté, dans le bas du dos ou dans l’abdomen, ou près des parties génitales (comme à l’aine ou aux lèvres, chez les femmes)

Régime alimentaire, moment et type d’apport alimentaire et liquidien (parfois)

Par exemple, comme certains aliments et médicaments peuvent changer la couleur de l’urine, les médecins peuvent interroger les personnes au sujet de leur régime alimentaire. Les personnes qui se réveillent souvent pendant la nuit pour uriner peuvent être interrogées sur la quantité et le type des liquides absorbés, ainsi que le moment de leur ingestion.