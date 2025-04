Chirurgie

Si la tumeur ne s’est pas propagée au-delà du pelvis rénal et de l’uretère, le traitement habituel consiste en l’ablation totale du rein et de l’uretère (néphro-urétérectomie) et d’une petite partie de la vessie. Après l’intervention chirurgicale, la chimiothérapie est souvent administrée dans la vessie pour prévenir toute récidive. Cependant, dans certaines situations, par exemple lorsque les reins ont une fonction altérée ou quand les personnes n’ont qu’un seul rein, le rein n’est habituellement pas retiré, parce que les personnes deviendraient dépendantes de la dialyse.

Pour les tumeurs de haut grade ou de stade élevé, la chimiothérapie est parfois utilisée avant la chirurgie.

Certains cancers du pelvis rénal et de l’uretère (par exemple, certains cancers de bas grade et à faible risque) sont traités par laser pour détruire les cellules cancéreuses, ou par chirurgie en ne retirant que le cancer lui-même tout en laissant en place le rein, la portion saine de l’uretère et la vessie. Cependant, ces cancers présentent un risque plus élevé de récidive et de propagation. Parfois, un médicament, tel que la mitomycine C ou le bacille de Calmette-Guérin (BCG, une substance qui stimule le système immunitaire de l’organisme) est instillé dans l’uretère ; un médicament de chimiothérapie peut également être administré. On ne sait pas vraiment à quel point les traitements par laser et les instillations de médicaments sont efficaces.

Après l’intervention chirurgicale, une cystoscopie (insertion d’une sonde souple à fibres optiques pour examiner l’intérieur de la vessie) est réalisée périodiquement, à vie, car les personnes qui ont eu ce type de cancer ont un risque de développer un cancer de la vessie.