Parfois, crème à base de fluorouracile ou d'imiquimod topique

Chirurgie

Radiothérapie

Pour traiter des cancers précoces ou de petite taille, les médecins prescrivent une crème à base de fluorouracile ou d'imiquimod, ou retirent le cancer et une partie des tissus sains environnants par laser au cours d'une intervention chirurgicale. Pour certains cancers, la radiothérapie peut être envisagée, sous forme de grains insérés ou de radiothérapie externe. Pour d'autres cancers, les médecins retirent le cancer par une intervention chirurgicale, en préservant le pénis autant que possible. En général, les hommes qui subissent ce type d'intervention chirurgicale peuvent employer le tissu pénien restant pour la miction ou pour la fonction sexuelle. Si le cancer implique de plus grandes zones, le pénis nécessitera une intervention chirurgicale plus importante.

Parfois, le cancer du pénis se propage aux ganglions lymphatiques situés dans l’aine, et il peut s’avérer nécessaire de retirer ces ganglions. Les médecins traitent les hommes présentant des ganglions lymphatiques inguinaux multiples, bilatéraux ou volumineux, qui peuvent être préoccupants en cas de cancer, par chimiothérapie néoadjuvante (administrée pour réduire la tumeur avant l’ablation chirurgicale). Si la tumeur ne peut pas être complètement réséquée (ablation chirurgicale), une radiothérapie peut également être envisagée.