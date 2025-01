Symptômes

Tomodensitométrie (TDM)

Les médecins suspectent généralement des calculs chez les personnes présentant des coliques néphrétiques. Ils suspectent parfois des calculs chez les personnes présentant une douleur dans le dos et à l’aine, ou une douleur dans la région génitale sans cause évidente. La présence de sang dans l’urine vient appuyer le diagnostic, mais tous les calculs ne causent pas de sang dans l’urine. Parfois, les symptômes et les résultats de l’examen clinique sont si caractéristiques qu’il n’est pas nécessaire de réaliser d’autres examens, en particulier chez les personnes ayant des antécédents de calculs dans les voies urinaires. Toutefois, la majorité des personnes souffrent tellement et présentent des symptômes et des résultats qui rendent d’autres causes de la douleur si probables que des examens s’avèrent nécessaires pour exclure ces autres causes. Les médecins doivent différencier les calculs d’autres causes possibles de douleur abdominale sévère, notamment

Une à balayage spiralé (ou TDM spiralée), réalisée sans produit de contraste radio-opaque, est généralement la meilleure technique diagnostique. La TDM peut localiser un calcul et également indiquer à quel point le calcul obstrue les voies urinaires. Elle peut également déceler de nombreux autres troubles qui peuvent déclencher une douleur semblable à celle provoquée par les calculs. L’inconvénient majeur de la TDM est qu’elle expose les personnes à des rayonnements. Cependant, il semble prudent de prendre ce risque lorsque les causes possibles incluent un autre trouble grave qui pourrait être diagnostiqué par TDM, tel qu’un anévrisme aortique ou une appendicite. Des appareils et des méthodes de TDM plus récents, qui limitent l’exposition aux radiations, sont désormais couramment utilisés.

L’échographie constitue une alternative à la TDM et n’expose pas les personnes aux radiations. Toutefois, l’échographie, comparée à la TDM, ne peut souvent pas détecter les petits calculs (en particulier lorsqu’ils sont localisés dans l’uretère), le site exact de l’obstruction des voies urinaires ainsi que d’autres troubles graves pouvant être à l’origine des symptômes.

Le saviez-vous ?

Les radiographies de l’abdomen exposent les personnes à beaucoup moins de radiations que la TDM, mais les radiographies sont bien moins précises pour diagnostiquer les calculs et ne peuvent mettre en évidence que les calculs de calcium. Lorsque les médecins suspectent que les personnes ont un calcul calcique, la radiographie constitue une alternative pour confirmer la présence d’un calcul ou pour voir jusqu’où celui-ci a migré le long de l’uretère.

L’urographie excrétrice (précédemment dénommée urographie intraveineuse ou pyélographie intraveineuse) est une série de radiographies prises après l’injection intraveineuse d’un agent de contraste radio-opaque. Cet examen peut déceler des calculs et déterminer avec précision le degré d’obstruction des voies urinaires, mais il prend beaucoup de temps et implique des risques d’exposition à l’agent de contraste (par exemple, une réaction allergique ou une aggravation de l’insuffisance rénale). L’urographie excrétrice est rarement utilisée pour diagnostiquer des calculs si une TDM ou une échographie est disponible.

Des analyses d’urine sont généralement réalisées. Les analyses d’urine peuvent détecter la présence de sang ou de pus dans l’urine, indépendamment de la présence de symptômes.