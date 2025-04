La thoracoscopie est un examen permettant de visualiser les surfaces pulmonaires et la cavité pleurale au moyen d’une sonde de visualisation (thoracoscope).

La thoracoscopie est utilisée pour visualiser les poumons et l’espace qui les entoure (cavité pleurale). Les médecins peuvent l’utiliser pour visualiser les poumons et la plèvre lorsque des examens moins invasifs ne donnent pas de résultats concluants.

La thoracoscopie peut aussi être utilisée pour certaines interventions chirurgicales. Quand elle est utilisée pour une intervention chirurgicale, la procédure est souvent dénommée chirurgie thoracoscopique vidéo assistée (CTVA).

Une méthode utilisée pour prélever un échantillon de tissu pulmonaire en vue d’une biopsie est la thoracoscopie. En plus de la possibilité de visualiser la surface pulmonaire et la plèvre, la thoracoscopie permet de prélever un échantillon de tissu en vue d’un examen au microscope et d’une mise en culture. Un thoracoscope peut également être utilisé pour drainer les accumulations de liquide dans la cavité pleurale (épanchements pleuraux). Dans certains cas, le médecin administre des médicaments par le biais du thoracoscope pour éviter une récidive d’épanchement liquidien dans la cavité pleurale.

La personne est généralement sous anesthésie générale pour une CTVA, mais on peut parfois réaliser une thoracoscopie sur une personne éveillée mais sous sédation.

Le chirurgien effectue jusqu’à 3 petites incisions dans la paroi thoracique et introduit le thoracoscope dans la cavité pleurale ; cela permet l’entrée d’air, qui collabe le poumon. Après l’intervention chirurgicale, le thoracoscope est retiré et un drain thoracique est inséré pour retirer l’air qui a pénétré dans la cavité pleurale pendant l’examen, permettant ainsi au poumon collabé de se regonfler.

Les complications sont similaires à celles de la thoracentèse et incluent fièvre, saignement, infection et fuite d’air dans la cavité pleurale (provoquant un pneumothorax) ou les tissus sous la peau autour de l’incision si le poumon est déchiré. Cependant, cet examen est plus invasif, laissant une petite cicatrice et nécessitant une hospitalisation.

