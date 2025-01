La thoracentèse consiste à insérer une aiguille à travers la peau dans la cage thoracique afin de prélever un échantillon de liquide.

Lors d’une thoracentèse, le liquide pathologique présent dans la cavité pleurale (épanchement pleural) est aspiré. Une thoracentèse est principalement réalisée pour deux raisons :

Prélever un échantillon de liquide en vue d’une analyse diagnostique

Soulager la dyspnée provoquée par la compression du tissu pulmonaire par le liquide

Pour effectuer cette ponction, la personne est confortablement assise, le dos fléchi vers l’avant, ses bras reposant sur des supports. Une petite zone cutanée du dos est désinfectée et anesthésiée par un anesthésique local. Ensuite, le médecin introduit une aiguille entre 2 côtes et dans la cage thoracique, mais pas dans le poumon, et aspire une petite quantité de liquide dans une seringue. Souvent, le recours à l’échographie permet de guider le prélèvement (pour savoir où introduire l’aiguille). Ensuite, on analyse le liquide recueilli pour évaluer sa composition chimique et rechercher la présence éventuelle de bactéries ou de cellules cancéreuses.

Si la quantité de liquide est importante, il peut être nécessaire de l’extraire à l’aide d’un cathéter en plastique et d’utiliser un récipient collecteur de liquide d’une contenance supérieure à une seringue. Si le liquide doit être drainé pendant plusieurs jours, un plus grand tube (drain thoracique ou cathéter de drainage) est laissé en place dans le thorax et l’aspiration est réalisée en continu.

Le risque de complications, pendant et après la thoracentèse, est faible. Une légère douleur est possible, au moment où le poumon se remplit d’air et s’accole contre la paroi thoracique ; la personne peut aussi ressentir le besoin de tousser. Elle peut également ressentir des vertiges et une dyspnée de façon passagère. Les autres complications possibles (classées à peu près par ordre de fréquence) comprennent :

Perforation du poumon avec passage d’air dans la cavité pleurale (pneumothorax)

Hémorragie à l’intérieur de la cavité pleurale ou de la paroi thoracique

Évanouissement

Infection

Rupture de rate ou du foie

Accumulation de liquide dans le poumon même (œdème pulmonaire), si une grande quantité de liquide présente depuis des semaines à des mois est retirée rapidement

Une radiographie pulmonaire peut être pratiquée après la ponction afin de déterminer la quantité de liquide pouvant être encore présente et de vérifier si des complications se sont produites.

(Voir aussi Antécédents médicaux et examen clinique pour les maladies pulmonaires.)