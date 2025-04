Présentation des examens pour les maladies pulmonaires

Une fois que les médecins en ont fini avec les antécédents médicaux et l’examen clinique, ils prennent souvent une radiographie du thorax. Les résultats des antécédents, de l’examen clinique et de la radiographie du thorax suggèrent souvent que des épreuves supplémentaires peuvent être nécessaires pour déterminer ce qui cause les symptômes de la personne.

Les médecins peuvent rechercher la présence de maladies pulmonaires en mesurant la capacité des poumons à retenir et déplacer l’air et à absorber l’oxygène. Ces tests (épreuves fonctionnelles respiratoires) sont particulièrement utiles pour déterminer le type général de maladie pulmonaire ainsi que la gravité de la maladie. D’autres tests, y compris une imagerie pulmonaire supplémentaire, une bronchoscopie et une thoracoscopie, permettent aux médecins de déterminer la cause spécifique d’un trouble pulmonaire.

Comme les maladies de cœur peuvent aussi causer de l’essoufflement et d’autres symptômes évoquant une affection pulmonaire, et comme les maladies pulmonaires peuvent affecter le cœur, les médecins réalisent souvent une électrocardiographie (ECG pour mesurer les impulsions électriques dans le cœur) et une échocardiographie (échographie du cœur) chez les personnes qui présentent ces symptômes.