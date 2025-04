Médiastinoscopie et médiastinotomie

La médiastinoscopie est l’examen visuel direct de la région au centre du thorax comprise entre les deux poumons (médiastin) par une sonde de visualisation (médiastinoscope). La médiastinotomie est l’ouverture chirurgicale du médiastin.

Le médiastin contient le cœur, la trachée, l’œsophage, le thymus et des ganglions lymphatiques. Presque toutes les médiastinoscopies servent à diagnostiquer la cause de l’hypertrophie des ganglions ou à évaluer l’étendue d’un cancer pulmonaire avant l’intervention chirurgicale (thoracotomie).

Localisation du médiastin

La médiastinoscopie est réalisée au bloc opératoire, sous anesthésie générale. Une petite incision est effectuée dans l’échancrure située juste au-dessus du sternum. L’appareil est ensuite introduit à l’intérieur du thorax face à la trachée pour visualiser le contenu médiastinal et, si besoin, effectuer des prélèvements à visée diagnostique.

La médiastinotomie permet d’accéder directement aux structures qui sont inaccessibles par la médiastinoscopie.

Bien que la médiastinoscopie et la médiastinotomie soient habituellement très sûres, des complications se développent parfois, y compris des réactions aux anesthésiques, une infection, et une blessure aux poumons provoquant une fuite d’air dans la cavité pleurale (pneumothorax). Des complications plus rares mais plus graves comprennent les saignements causés par une lésion à l’un des grands vaisseaux sanguins autour du cœur, et une blessure à un nerf dans la poitrine (ce qui peut provoquer un enrouement).

(Voir aussi Antécédents médicaux et examen clinique pour les maladies pulmonaires et Présentation des maladies de la plèvre et du médiastin.)