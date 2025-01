Gazométrie artérielle (GA) et oxymétrie de pouls

Cet examen permet de mesurer les taux d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang artériel et de déterminer l’acidité (pH) du sang. Les taux d’oxygène et de dioxyde de carbone et les taux d’acidité sont de bons reflets de la fonction pulmonaire, parce qu’ils indiquent si l’oxygène passe bien dans le sang au travers des poumons et si le dioxyde de carbone est correctement éliminé.

Le prélèvement artériel par une aiguille peut être désagréable pendant quelques minutes. En général, le prélèvement se fait dans l’artère du poignet (artère radiale).

D’autres méthodes pour mesurer le dioxyde de carbone dans l’air expiré ne nécessitent pas d’échantillon de sang, mais elles sont parfois moins précises et parfois indisponibles.