Parfois, dans le cadre d’un examen avec bronchoscope, les médecins réalisent des examens complémentaires pour prélever des échantillons en vue d’un examen en laboratoire.

Le lavage broncho-alvéolaire est une procédure qui permet d’effectuer des prélèvements dans les petites voies respiratoires et les sacs d’air (alvéoles) que le bronchoscope ne peut pas atteindre. Après ancrage du bronchoscope dans une petite voie respiratoire, le médecin administre une solution salée (sérum physiologique) à travers l’appareil. Le liquide est ensuite aspiré par le bronchoscope, pour ramener des cellules et éventuellement des bactéries. L’examen des prélèvements au microscope permet de diagnostiquer une infection ou un cancer. Le liquide peut également être placé dans des récipients contenant des nutriments spéciaux et laissé ainsi pendant une période définie pour voir si les bactéries s’y développent (mise en culture), ce qui constitue une manière plus efficace de diagnostiquer les infections.

La biopsie pulmonaire transbronchique consiste à prélever un échantillon de tissu pulmonaire à l’aide d’un forceps passé à travers un canal à l’intérieur d’un bronchoscope. Le bronchoscope est passe progressivement dans des voies respiratoires de plus en plus petites jusqu’à atteindre la zone suspecte. Le médecin peut utiliser un fluoroscope (appareil d’imagerie utilisant des rayons X pour montrer les structures internes de l’organisme sur un écran) pour se guider dans l’identification de la zone suspecte. Ce guidage permet aussi de diminuer le risque de perforation accidentelle du poumon, ce qui provoquerait une fuite d’air dans la cavité pleurale (pneumothorax). Bien que la biopsie pulmonaire transbronchique augmente le risque de complications au cours de la bronchoscopie, elle apporte des arguments diagnostiques utiles et peut supprimer la nécessité d’une intervention chirurgicale plus lourde.

Une ponction-aspiration transbronchique est parfois effectuée. Au cours de cette intervention, une aiguille est introduite par le bronchoscope pour ensuite traverser la paroi bronchique. L’aiguille peut être introduite à travers la paroi d’une grande voie respiratoire sous visualisation directe ou à travers la paroi d’une voie respiratoire de petit diamètre, sous visualisation radioscopique. Le médecin peut prélever des cellules de ganglions lymphatiques suspects aux fins d’examen au microscope. Une échographie endobronchique (EBUS) peut être utilisée pour guider la biopsie à l’aiguille.

Dans le cadre d’un lavage bronchique, une solution d’eau salée est injectée par le bronchoscope, puis aspirée dans les voies respiratoires. Les cellules et autres matériels récupérés peuvent ensuite être examinés pour identifier une éventuelle maladie pulmonaire. Le lavage bronchique est similaire au lavage broncho-alvéolaire, mais nécessite beaucoup moins d’eau.

Dans le brossage bronchique, une brosse est introduite dans le bronchoscope et utilisée pour détacher les cellules des zones concernées afin de les examiner.

La bronchoscopie par navigation utilise un logiciel pour combiner les images obtenues par tomodensitométrie (TDM) afin de construire une carte « virtuelle » (en 3 dimensions) du poumon. La carte est utilisée pour identifier une voie vers une zone ciblée pour la biopsie, mais qui est profonde (à la périphérie) dans le poumon. Ces zones sont plus difficiles d’accès par bronchoscopie que les zones qui ne sont pas aussi éloignées dans la périphérie pulmonaire. Au cours de la bronchoscopie par navigation, les images du bronchoscope peuvent être combinées avec la carte virtuelle en temps réel pour guider le bronchoscope sur la meilleure voie. La bronchoscopie par navigation électromagnétique est une forme de bronchoscopie par navigation dans laquelle des images dérivées d’un champ électromagnétique sont également utilisées.